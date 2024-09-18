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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Россия собрала десятки тысяч военных

обновлено 12:34
12:34 2647

РФ собрала в Курской области 37 тысяч военных и до середины октября хочет вытеснить украинские войска со своей территории. Соотношение войск составляет пять к одному, утверждают украинские СМИ.

*** 12:10

ВСУ расширили плацдарм в Курской области и продвигаются дальше, сообщили аналитики Американского института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись к востоку от Краснооктябрьского, что юго-западнее Коренево.

В то же время войска России тоже имеют незначительные продвижения в регионе - к востоку вдоль двух лесистых районов к юго-востоку от Коренево, а также к югу от Обуховки.

Как отмечает издание Bild, Курская операция улучшила положение ВСУ в Харьковской области.

«С начала нашего наступления в Курской области число попыток россиян атаковать здесь уменьшилось. Лишь одна крупная атака произошла три недели назад. Из 11 их танков и БТР мы уничтожили десять с помощью дронов. Только один сумел уйти», - рассказал изданию украинский командир с позывным Лекс.

В материале сказано, что речь идет об участке, где РФ атакует с мая. Видимо, речь идет о северной границе в районе Волчанска. По данным Deep State, линия фронта под Волчанском не изменилась.

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