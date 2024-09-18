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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Глава азербайджанского Генштаба отправился в Италию

11:52 595

Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Италию, сообщили в Минобороны.

Начался официальный визит в Итальянскую республику делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

В рамках визита Велиев проведет ряд встреч с военным руководством Италии и посетит компанию оборонной промышленности.

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