Глава азербайджанского Генштаба отправился в Италию

Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Италию, сообщили в Минобороны.

Начался официальный визит в Итальянскую республику делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

В рамках визита Велиев проведет ряд встреч с военным руководством Италии и посетит компанию оборонной промышленности.