Глава азербайджанского Генштаба отправился в Италию
11:52 595
Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Италию, сообщили в Минобороны.
Начался официальный визит в Итальянскую республику делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.
В рамках визита Велиев проведет ряд встреч с военным руководством Италии и посетит компанию оборонной промышленности.
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