USD 1.7000
EUR 1.8907
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Индийское оружие поступает в Украину. Россия негодует

12:03 1375

Индия не блокирует передачу своих артиллерийских снарядов в Украину через Европу, несмотря на протесты России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Правила экспорта индийского оружия ограничивают его использование и не санкционированную передачу. Но уже более года оно попадает в Украину.

Кремль как минимум дважды поднимал этот вопрос на личных встречах высокого уровня. Что ответил Нью-Дели, не сообщается.

Индийские источники заявляют, что речь идет об очень малом количестве боеприпасов, которые попадают в Украину через Италию и Чехию. Нью-Дели рассматривает войну в Украине как возможность развить свой зарождающийся сектор экспорта оружия.

Таможенные записи показывают, что за два года до вторжения Индия экспортировала компоненты боеприпасов на 2,8 млн долларов в Италию, Чехию, Испанию и Словению. А с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра возросла уже до 135,25 млн долларов, а Индия начала экспортировать и готовые боеприпасы.

Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села обновлено 13:20
13:20 1665
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших новые фото и видео; обновлено 01:55
01:55 23766
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 3079
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе главное на этот час
11:39 3039
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
18 сентября 2024, 21:40 10018
Армянская диаспора в США боится Трампа
Армянская диаспора в США боится Трампа … и призывает превратить Армению в плацдарм против России
11:23 1789
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану обновлено
18 сентября 2024, 21:23 9156
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии?
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии? наш обзор
10:46 2147
Путин хочет отправить больше россиян на фронт. Но боится последствий
Путин хочет отправить больше россиян на фронт. Но боится последствий
11:23 2187
Израильтяне разослали ливанцам сообщения на арабском, чтобы было больше жертв
Израильтяне разослали ливанцам сообщения на арабском, чтобы было больше жертв обновлено 13:19
13:19 1951
Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
02:39 6341

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села обновлено 13:20
13:20 1665
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших новые фото и видео; обновлено 01:55
01:55 23766
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 3079
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе главное на этот час
11:39 3039
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
18 сентября 2024, 21:40 10018
Армянская диаспора в США боится Трампа
Армянская диаспора в США боится Трампа … и призывает превратить Армению в плацдарм против России
11:23 1789
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану обновлено
18 сентября 2024, 21:23 9156
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии?
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии? наш обзор
10:46 2147
Путин хочет отправить больше россиян на фронт. Но боится последствий
Путин хочет отправить больше россиян на фронт. Но боится последствий
11:23 2187
Израильтяне разослали ливанцам сообщения на арабском, чтобы было больше жертв
Израильтяне разослали ливанцам сообщения на арабском, чтобы было больше жертв обновлено 13:19
13:19 1951
Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
02:39 6341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться