Индийское оружие поступает в Украину. Россия негодует

Индия не блокирует передачу своих артиллерийских снарядов в Украину через Европу, несмотря на протесты России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Правила экспорта индийского оружия ограничивают его использование и не санкционированную передачу. Но уже более года оно попадает в Украину.

Кремль как минимум дважды поднимал этот вопрос на личных встречах высокого уровня. Что ответил Нью-Дели, не сообщается.

Индийские источники заявляют, что речь идет об очень малом количестве боеприпасов, которые попадают в Украину через Италию и Чехию. Нью-Дели рассматривает войну в Украине как возможность развить свой зарождающийся сектор экспорта оружия.

Таможенные записи показывают, что за два года до вторжения Индия экспортировала компоненты боеприпасов на 2,8 млн долларов в Италию, Чехию, Испанию и Словению. А с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра возросла уже до 135,25 млн долларов, а Индия начала экспортировать и готовые боеприпасы.