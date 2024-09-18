Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией

Как уже сообщал haqqin.az, ночью 18 сентября жители российского города Торопца Тверской области проснулись от сильнейшего взрыва, потрясшего их дома. Взмывший на десятки метров столб огня и дыма напоминал ядерный «гриб». Как выяснилось, был взорван гигантский склад боеприпасов, открытый в 2018 году тогдашним заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению генералом армии Дмитрием Булгаковым, ныне находящимся под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Шесть лет назад Министерство обороны России заявляло, что этот склад, в бетонных бункерах которого хранились десятки тысяч тонн различных типов боеприпасов и ракет, был построен с применением «самых современных технологий», а потому способен выдержать удары даже ракет с ядерными боеголовками. Но, как выяснилось, это удалось серийному украинскому беспилотнику-камикадзе, оснащенному обычным зарядом взрывчатки. Взрыв вызвал детонацию боеприпасов, которая на момент подготовки этого материала (вторая половина дня 18 сентября – ред.) все еще продолжалась. По сообщениям из российских источников, взрывы были настолько мощными, что их зафиксировали системы мониторинга землетрясений. Первые толчки магнитудой 2,8 были зарегистрированы в 03.56 по местному времени. Затем толчки продолжились с магнитудой от 2 до 2,8. Данный факт подтверждает, что последствия атаки были значительными, а мощность детонации боеприпасов превзошла все ожидания. Таким образом, Украина вновь смогла удивить не только союзников, но и своего врага. И в самом деле, как ВСУ удалось с помощью обычного беспилотника уничтожить один из ключевых складов боеприпасов российской армии?

Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. На данный момент основная версия - это халатность. Российский «военкор» Алексей Живов в своем Telegram-канале сообщил, что еще до удара Украины спутниковые фотографии склада в Торопце были доступны в интернете, а также на таких популярных картографических сервисах, как Яндекс и Google Maps. «Товарищ прислал мне в «личку» спутниковые фото складов в Торопце. С высокой детализацией. Многое лежало под открытым небом и легко различалось — в одном месте ракеты, в другом снаряды…» — написал Живов, не скрывая удивления доступностью подобного рода спутниковых материалов для широкой аудитории. По свидетельству Живова, на снимках четко видно содержимое складов, что вызывает опасения относительно безопасности хранения боеприпасов. Фотографии доказывают, что многие боеприпасы хранились под открытым небом, что делало их легкой мишенью для атаки.

Как сообщают российские источники, из-за возникшего пожара село Цикарево, расположенное неподалеку от уничтоженного склада боеприпасов, фактически оказалось отрезанным от внешнего мира. По словам местных жителей, единственный путь для эвакуации — через озеро Кудинское, однако лодок на всех не хватает. Жители села уже несколько часов ждут на берегу помощи, связь с некоторыми из них пропала. «Пожалуйста, эвакуируйте людей из деревни Цикарево! - пишет в местном чате одна из пользовательниц, обращаясь к спасательным службам. - Они стоят на берегу Кудинского, и добраться до них можно только по воде. Ради Бога, помогите им! От деревни ничего не осталось!» По ее словам, несколько человек пытаются выбраться на лодке, но у них есть только одно весло. Оставшиеся ждут дополнительной помощи, однако местные власти пока не могут до них добраться. Российские Telegram-каналы сообщают, что эвакуация населения также проводится в Торопце. Судя по распространившимся кадрам, город пуст, на улицах никого нет. Как и в случае с предыдущими болезненными ударами ВСУ Украины, российские пропагандисты заявляют, что в подрыве супермасштабного склада в Твери «замешана НАТО».