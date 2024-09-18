Лучшая медицина в мире в США и Германии

Журнал Newsweek опубликовал рейтинг 350 больниц мира, в которых применяются новейшие достижения медицинских технологий.

Вот как выглядит десять лучших в мире медицинских центров:

1. Cleveland Clinic - Кливленд, США

2. Mayo Clinic - Рочестер, США

3. Johns Hopkins Hospital - США

4. Massachusetts General Hospital - Бостон, США

5. Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Нью-Йорк, США

6. Mount Sinai Hospital - Нью-Йорк, США

7. MD Anderson Cancer Center - Хьюстон, США

8. Charité Universitätsmedizin Berlin - Берлин, ФРГ

9. Houston Methodist Hospital - Хьюстон, США

10. Medical Center Shiba - Рамат-Ган, Израиль.

Среди прочих инноваций отмечается широкое использование в этих больницах цифровой радиологии (получения снимков внутренних органов с применением компьютерных технологий), а также искусственного интеллекта и робототехники, что делает диагностику более точной, а лечение - более адекватным состоянию больного.

Всего журнал Newsweek выбрал 350 больниц в 28 странах, отличившихся в применении новых медицинских технологий.

В США - 104 такие больницы

В Германии - 27

В Великобритании – 22

В Италии - 21

Во Франции - 20

В Испании - 15

В Южной Кореее - 15

В Израиле - 5

В Финляндии - 5

В Норвегии - 5

В Саудовской Аравии – 4

В ОАЭ - 3

В Ливане - 1.

Оценка производилась на основании глобального опроса специалистов в области здравоохранения. Оценивались также применение новых технологий в отделениях больниц и аккредитация Совместной комиссии (JCI), представляющей собой стандарт качества и безопасности лечения больных.

Оценка больницы складывалась следующим образом:

82,5% - по рекомендациям коллег

15% - на основании оценки компании Statista

2,5% - в соответствии с аккредитацией JCI.

Под коллегами в этом перечне подразумеваются директора больниц, а также специалисты в сфере здравоохранения, имеющие представление о ведущих высокотехнологичных больницах мира.

Они оценивали больницы по следующим параметрам: доступность использования сайта больницы пациентами (электронная функциональность), наличие услуг телемедицины, цифровая радиология, применение искусственного интеллекта, робототехники и виртуализации (использования виртуальной или дополненной реальности в оказании медицинской помощи и работе отделений).