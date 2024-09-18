Лучшая медицина в мире в США и Германии
Журнал Newsweek опубликовал рейтинг 350 больниц мира, в которых применяются новейшие достижения медицинских технологий.
Вот как выглядит десять лучших в мире медицинских центров:
1. Cleveland Clinic - Кливленд, США
2. Mayo Clinic - Рочестер, США
3. Johns Hopkins Hospital - США
4. Massachusetts General Hospital - Бостон, США
5. Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Нью-Йорк, США
6. Mount Sinai Hospital - Нью-Йорк, США
7. MD Anderson Cancer Center - Хьюстон, США
8. Charité Universitätsmedizin Berlin - Берлин, ФРГ
9. Houston Methodist Hospital - Хьюстон, США
10. Medical Center Shiba - Рамат-Ган, Израиль.
Среди прочих инноваций отмечается широкое использование в этих больницах цифровой радиологии (получения снимков внутренних органов с применением компьютерных технологий), а также искусственного интеллекта и робототехники, что делает диагностику более точной, а лечение - более адекватным состоянию больного.
Всего журнал Newsweek выбрал 350 больниц в 28 странах, отличившихся в применении новых медицинских технологий.
В США - 104 такие больницы
В Германии - 27
В Великобритании – 22
В Италии - 21
Во Франции - 20
В Испании - 15
В Южной Кореее - 15
В Израиле - 5
В Финляндии - 5
В Норвегии - 5
В Саудовской Аравии – 4
В ОАЭ - 3
В Ливане - 1.
Оценка производилась на основании глобального опроса специалистов в области здравоохранения. Оценивались также применение новых технологий в отделениях больниц и аккредитация Совместной комиссии (JCI), представляющей собой стандарт качества и безопасности лечения больных.
Оценка больницы складывалась следующим образом:
82,5% - по рекомендациям коллег
15% - на основании оценки компании Statista
2,5% - в соответствии с аккредитацией JCI.
Под коллегами в этом перечне подразумеваются директора больниц, а также специалисты в сфере здравоохранения, имеющие представление о ведущих высокотехнологичных больницах мира.
Они оценивали больницы по следующим параметрам: доступность использования сайта больницы пациентами (электронная функциональность), наличие услуг телемедицины, цифровая радиология, применение искусственного интеллекта, робототехники и виртуализации (использования виртуальной или дополненной реальности в оказании медицинской помощи и работе отделений).