Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев приняли участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций, а также завода по производству систем автоматизации и телемеханики.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев, находящиеся в поездке в Агдаме, приняли участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству обуви различного назначения, информирует официальный сайт главы государства.
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19 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев приняли участие в церемонии закладки фундамента села Эйвазханбейли Агдамского района.
Кроме того, Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев ознакомились с восстановительными работами в селе Кенгерли Агдамского района Азербайджана.