Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев приняли участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций, а также завода по производству систем автоматизации и телемеханики.

* * * 12:52 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев, находящиеся в поездке в Агдаме, приняли участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству обуви различного назначения, информирует официальный сайт главы государства.