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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села

обновлено 13:20
13:20 1673

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев приняли участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций, а также завода по производству систем автоматизации и телемеханики.

* * * 12:52

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев, находящиеся в поездке в Агдаме, приняли участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству обуви различного назначения, информирует официальный сайт главы государства.

* * * 12:18

19 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев приняли участие в церемонии закладки фундамента села Эйвазханбейли Агдамского района.

Кроме того, Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев ознакомились с восстановительными работами в селе Кенгерли Агдамского района Азербайджана.

Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы и заложил фундамент села
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