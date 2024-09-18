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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Вниманию частных медучреждений в Азербайджане

заявление Минздрава
12:29 1148

Согласно статье 14-1.1 закона «О лекарственных средствах», выписывание биологически активных пищевых добавок (БАД) по рецепту запрещено. Также, согласно статье 14-1.3 этого закона, на упаковке и в инструкции по применению (вкладыше) биологически активных пищевых добавок под каждым упоминанием товарного знака должно быть напечатано предупреждение: «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!» Об этом говорится в обращении Министерства здравоохранения к частным медицинским учреждениям, действующим в Азербайджане.

«Текст инструкции должен быть нанесен на белом фоне черными буквами, разборчивым, заметным, жирным шрифтом, того же размера и шрифта, что и название товарного знака, и таким образом, чтобы его нельзя было стереть. С целью соблюдения требований законодательства в вышеуказанной сфере и устранения факторов, способных привести к негативным последствиям, в частных медицинских учреждениях планируется проведение просветительских, превентивных и административных мероприятий, предусмотренных законодательством, в рамках полномочий Центра аналитической экспертизы. Эти меры направлены на предотвращение выписывания биологически активных пищевых добавок медицинскими работниками, имеющими право выписывать рецепты», - говорится в сообщении Минздрава.

Ведомство обращает внимание, что «в связи с переходом на систему электронных рецептов будет усилен контроль за частными медицинскими учреждениями и аптечными организациями. В ходе плановых и внеплановых проверок будет уделено особое внимание рецептам, выписанным медицинскими работниками с правом выписывания рецептов, и выявлению случаев продажи биологически активных пищевых добавок по таким рецептам».

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