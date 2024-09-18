О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина

В канун второй годовщины событий 16 сентября, когда убийство полицией нравов Ирана 23-летней Махсы Амини привело к созданию движения «Женщины, жизнь, свобода», лидеры курдской оппозиции в Иране призвали население исламской республики к всеобщей забастовке и протестам. Предполагалось, что забастовка начнется в иранском Курдистане, чтобы затем охватить другие провинции страны. Однако за день до годовщины службы безопасности в городе Саккезе заключили семью Амини под домашний арест и перекрыли дороги к кладбищу Айти Саккез, где похоронена Махса Амини.

По сообщению иранских правозащитников, органы безопасности также предостерегли местные СМИ и пользователей социальных сетей от публикаций на темы убийства Амини и участия в массовых протестах, а над городом Саккезом, словно подчеркивая серьезность намерений властей, патрулировали до пяти военных вертолетов. В результате не было ни всеобщей забастовки, ни митингов, ни поминальной церемонии над могилой Махсы Амини. Как отметил в беседе с haqqin.az иранский политолог и писатель, профессор Махмуд Делхасте, соратник и близкий друг первого президента ИРИ Абольхасана Банисадра, иранцы не забыли Махсу, которую называют «дочерью Ирана», не забыли сотен убитых, тысяч раненых и ослепших в результате обстрелов полиции на митингах и демонстрациях. «Однако есть несколько причин, из-за которых не состоялась ни одна акция гражданского неповиновения, - сказал Махмуд Делхасте. - Во-первых, силы безопасности, особенно в Курдистане, перекрыли дорогу к могиле Махсы, а до этого они угрожали ее родителям, чтобы те даже не попытались провести поминальную церемонию у могилы дочери. Что очень затруднило мобилизацию людей. Во-вторых, президентство Масуда Пезешкиана и его обещание реформ вселили в определенную часть иранского общества некоторую надежду.

В результате люди дали ему немного времени на реализацию обещанных реформ. Таким образом, режим смог выиграть немного времени. В-третьих, за несколько дней до годовщины убийства Амини Фаиза Рафсанджани, дочь покойного президента Хашеми Рафсанджани, являющаяся оппозиционным активистом, опубликовала открытое письмо, в котором обрушилась на политических заключенных, особенно левых, обвиняя их в деспотизме и отсутствии веры в демократию, а следовательно, в опасности левой иранской оппозиции». Как отметил политолог, Фаиза Рафсанджани неоднократно подвергалась арестам и отбыла срок в тюрьме за критику режима верховного лидера. «Она достаточно авторитетная личность, поэтому ее письмо вызвало в иранском обществе волну откликов и обсуждений, - отметил профессор Делхасте. - Практически все проправительственные СМИ опубликовали и одобрили точку зрения Фаизы Рафсанджани, в соответствии с которой оппозиционеры не верят в права человека или демократию, а являются всего лишь кучкой деспотов. Более того, аргументы Рафсанджани поддержали как реформисты, так и монархисты. Первые утверждали, что именно поэтому стране нужны реформы, а не революция, которую стремятся возглавить деспотичные персоны из числа оппозиционеров. А по мнению вторых, бывший шах Ирана был прав, когда арестовывал и подавлял таких политических оппонентов. Учитывая, что в политике ничего не происходит случайно, можно предположить, что обнародование подстрекательского письма Фаизы Рафсанджани было допущено преднамеренно, чтобы создать полемику и отвлечь внимание общества от мобилизации на протесты в связи с годовщиной убийства Махсы Амини. Было ли это со стороны Фаизы намеренно или нет, мы пока не знаем. Но в любом случае этот шаг имел определенный эффект». Политолог обращает внимание на утверждение Рафсанджани о том, что она вызвала иранских защитников прав человека на политические дебаты, но те отказались. «При этом Фаиза не упоминает, что сама систематически отказывалась говорить не только о роли ее отца в репрессиях и резне, устроенных после Исламской революции, но и о том, что именно ее отец, Хашеми Рафсанджани, не дал Ирану победно завершить войну с Ираком всего через девять месяцев после ее начала только потому, что это стало бы победой тогдашнего президента и главнокомандующего Абольхасана Банисадра, - подчеркнул профессор Делхасте. - Мало того, она всегда изображает своего отца как миролюбивого и свободолюбивого политика, хотя на руках Хашеми Рафсанджани кровь тысяч оппонентов исламского режима».

По мнению иранского политолога, главная причина неудачи революционного движения «Женщина, жизнь, свобода» заключалась вовсе не в жестокости режима, а в том, что в заявленных целях движения отсутствовал руководящий принцип «независимости», который глубоко укоренен в иранском понимании патриотизма. «Именно это позволило монархистам и другим персонажам, оказывавшим услуги иностранным державам, особенно США, проникнуть в движение и попытаться захватить его, вызвав тем самым разочарование среди многих иранцев, - считает политолог. – Это резко ослабило движение, поскольку режим по своей структуре не способен решать проблемы, с которыми столкнулся Иран. Как говорила американская интеллектуалка и поэтесса Одри Лорд, «инструменты хозяина никогда не разрушат дом хозяина». Таким образом, можно утверждать, что сочетание перечисленных мною факторов позволило правящему режиму выиграть время. Из чего вовсе не следует, что в будущем не будет новых восстаний. В конце концов, история последних 150 лет убеждает нас: иранское общество перманентно находится в движении, социальные протесты в нем всегда на подходе и с каждым новым массовым движением общество просто приближается к своей цели.