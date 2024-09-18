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О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина

Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
Джейхун Наджафов, собкор
12:24 1097

В канун второй годовщины событий 16 сентября, когда убийство полицией нравов Ирана 23-летней Махсы Амини привело к созданию движения «Женщины, жизнь, свобода», лидеры курдской оппозиции в Иране призвали население исламской республики к всеобщей забастовке и протестам.

Предполагалось, что забастовка начнется в иранском Курдистане, чтобы затем охватить другие провинции страны. Однако за день до годовщины службы безопасности в городе Саккезе заключили семью Амини под домашний арест и перекрыли дороги к кладбищу Айти Саккез, где похоронена Махса Амини.

Подступы к могиле Махсы Амини закрыты. А семья под домашним арестом

По сообщению иранских правозащитников, органы безопасности также предостерегли местные СМИ и пользователей социальных сетей от публикаций на темы убийства Амини и участия в массовых протестах, а над городом Саккезом, словно подчеркивая серьезность намерений властей, патрулировали до пяти военных вертолетов.

В результате не было ни всеобщей забастовки, ни митингов, ни поминальной церемонии над могилой Махсы Амини. 

Как отметил в беседе с haqqin.az иранский политолог и писатель, профессор Махмуд Делхасте, соратник и близкий друг первого президента ИРИ Абольхасана Банисадра, иранцы не забыли Махсу, которую называют «дочерью Ирана», не забыли сотен убитых, тысяч раненых и ослепших в результате обстрелов полиции на митингах и демонстрациях.

«Однако есть несколько причин, из-за которых не состоялась ни одна акция гражданского неповиновения, - сказал Махмуд Делхасте. - Во-первых, силы безопасности, особенно в Курдистане, перекрыли дорогу к могиле Махсы, а до этого они угрожали ее родителям, чтобы те даже не попытались провести поминальную церемонию у могилы дочери. Что очень затруднило мобилизацию людей. Во-вторых, президентство Масуда Пезешкиана и его обещание реформ вселили в определенную часть иранского общества некоторую надежду.

Махмуд Делхасте - соратник первого президента Ирана в интервью haqqin.az

В результате люди дали ему немного времени на реализацию обещанных реформ. Таким образом, режим смог выиграть немного времени. В-третьих, за несколько дней до годовщины убийства Амини Фаиза Рафсанджани, дочь покойного президента Хашеми Рафсанджани, являющаяся оппозиционным активистом, опубликовала открытое письмо, в котором обрушилась на политических заключенных, особенно левых, обвиняя их в деспотизме и отсутствии веры в демократию, а следовательно, в опасности левой иранской оппозиции».     

Как отметил политолог, Фаиза Рафсанджани неоднократно подвергалась арестам и отбыла срок в тюрьме за критику режима верховного лидера.

«Она достаточно авторитетная личность, поэтому ее письмо вызвало в иранском обществе волну откликов и обсуждений, - отметил профессор Делхасте. - Практически все проправительственные СМИ опубликовали и одобрили точку зрения Фаизы Рафсанджани, в соответствии с которой оппозиционеры не верят в права человека или демократию, а являются всего лишь кучкой деспотов. Более того, аргументы Рафсанджани поддержали как реформисты, так и монархисты. Первые утверждали, что именно поэтому стране нужны реформы, а не революция, которую стремятся возглавить деспотичные персоны из числа оппозиционеров. А по мнению вторых, бывший шах Ирана был прав, когда арестовывал и подавлял таких политических оппонентов. Учитывая, что в политике ничего не происходит случайно, можно предположить, что обнародование подстрекательского письма Фаизы Рафсанджани было допущено преднамеренно, чтобы создать полемику и отвлечь внимание общества от мобилизации на протесты в связи с годовщиной убийства Махсы Амини. Было ли это со стороны Фаизы намеренно или нет, мы пока не знаем. Но в любом случае этот шаг имел определенный эффект».

Политолог обращает внимание на утверждение Рафсанджани о том, что она вызвала иранских защитников прав человека на политические дебаты, но те отказались.

«При этом Фаиза не упоминает, что сама систематически отказывалась говорить не только о роли ее отца в репрессиях и резне, устроенных после Исламской революции, но и о том, что именно ее отец, Хашеми Рафсанджани, не дал Ирану победно завершить войну с Ираком всего через девять месяцев после ее начала только потому, что это стало бы победой тогдашнего президента и главнокомандующего Абольхасана Банисадра, - подчеркнул профессор Делхасте. - Мало того, она всегда изображает своего отца как миролюбивого и свободолюбивого политика, хотя на руках Хашеми Рафсанджани кровь тысяч оппонентов исламского режима».

Дочь Рафсанджани будоражит Иран

По мнению иранского политолога, главная причина неудачи революционного движения «Женщина, жизнь, свобода» заключалась вовсе не в жестокости режима, а в том, что в заявленных целях движения отсутствовал руководящий принцип «независимости», который глубоко укоренен в иранском понимании патриотизма.

«Именно это позволило монархистам и другим персонажам, оказывавшим услуги иностранным державам, особенно США, проникнуть в движение и попытаться захватить его, вызвав тем самым разочарование среди многих иранцев, - считает политолог.

– Это резко ослабило движение, поскольку режим по своей структуре не способен решать проблемы, с которыми столкнулся Иран. Как говорила американская интеллектуалка и поэтесса Одри Лорд, «инструменты хозяина никогда не разрушат дом хозяина». Таким образом, можно утверждать, что сочетание перечисленных мною факторов позволило правящему режиму выиграть время. Из чего вовсе не следует, что в будущем не будет новых восстаний. В конце концов, история последних 150 лет убеждает нас: иранское общество перманентно находится в движении, социальные протесты в нем всегда на подходе и с каждым новым массовым движением общество просто приближается к своей цели.

Волны протеста в Иране не утихнут

Для понимания ситуации внутри Ирана следует помнить, что наиболее заметным достижением движения «Женщины, жизни, свободы» стало то, что после двух лет репрессий режим так и не смог ужесточить обязательный хиджаб для женщин, «тихий мятеж» против хиджаба продолжается, его цель - борьба за право выбора. Поэтому иранские женщины являются яростными противницами правительства, которое пытается контролировать их тело, диктуя и навязывая, какую одежду им носить».

Политолог также отметил, что монархисты и другие оппозиционные силы не смогли сформировать единый фронт, о котором их просили американцы.

«Хотя они договорились о заявлении «Союза Махсы», но вскоре между ними разгорелась борьба за лидерство и коалиция распалась, - отметил Делхасте. — Это также сыграло определенную роль в провале протестного движения. Со стороны это может показаться сложным, но на самом деле все очень просто: когда политические организации и деятели не соблюдают принцип «независимости» в борьбе и пытаются пробраться во власть посредством иностранных сил, большинство иранцев выступают против них. Однако отсутствие у этого большинства собственных независимых СМИ вызывает замешательство, потому-то многие люди и оставляют протесты».

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