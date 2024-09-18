Беларусь заявила о «напряженной» обстановке на границе с Украиной

Военнослужащие сил специальных операций (ССО) белорусской армии отмечают «напряженную» обстановку на границе с Украиной, ежедневно фиксируя полеты украинских разведывательных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Обстановка в целом на границе напряженная, но контролируемая. Ежедневно мы фиксируем пролеты разведывательной беспилотной авиации со стороны украинской стороны, работу радиотехнических и оптических средств разведки», - приводит пресс-служба оборонного ведомства представителя ССО.

По его словам, круглосуточно вдоль государственной границы работают пешие патрули, осуществляется дежурство на блокпостах.

В Минобороны Беларуси заявили, что в рамках усиления участков госграницы «десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы, средства ПВО круглосуточно стоят на боевом дежурстве, патрулируют территории, несут службу на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников».