Кабмин вносит ясность

20 сентября объявлен Днем государственного суверенитета Азербайджанской Республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Кабинете Министров Азербайджана заявили, что несмотря на то что 20 сентября объявлен Днем государственного суверенитета Азербайджана, этот день будет рабочим.

«Если в Трудовом кодексе отсутствует соответствующее изменение, он считается рабочим днем. Изменения в Трудовом кодексе должны быть приняты парламентом», - говорится в сообщении Кабмина.