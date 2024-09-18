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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Азербайджанские ученые обнаружили древние артефакты

12:58 454

В результате падения уровня воды в Каспийском море были обнаружены остатки двух затонувших судов XIX века и исторического Шахри-Гургана средневекового периода в направлении Зиря и Пираллахи.

Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Институт археологии и антропологии НАНА.

Отмечается, что из-за снижения уровня воды в Каспийском море стали видны остатки древних поселений и образцы материальной культуры. При поддержке Министерства культуры и ОАО «Азербайджанское каспийское судоходство» Институт археологии и антропологии НАНА провел археологические разведочные работы в направлении Зиры и Пираллахи на Апшеронском полуострове.

Разведочные исследования оказались успешными. Здесь были обнаружены остатки двух затонувших судов XIX века и керамические изделия средневекового периода. В дальнейшем планируется проведение более широких археологических исследований в этих районах.

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