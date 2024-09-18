Azercell Бизнес запускает InfoHUB

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана предлагает новое решение для ответов на часто задаваемые вопросы клиентов.

Azercell Telecom представляет «InfoHUB» - комплексную платформу, разработанную для оптимизации взаимодействия с клиентами. Это решение позволяет централизовать доступ к базе данных и обеспечить быстрые, точные ответы на часто задаваемые вопросы, что значительно сокращает время обработки запросов.

Оперативное реагирование на запросы : благодаря централизованному доступу к обновленной информации сотрудники смогут быстрее реагировать на запросы клиентов, что способствует повышению общей производительности и снижению нагрузки на операционные команды.

: благодаря централизованному доступу к обновленной информации сотрудники смогут быстрее реагировать на запросы клиентов, что способствует повышению общей производительности и снижению нагрузки на операционные команды. Безопасность данных: платформа обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности данных компании.

Централизованный поиск данных: платформа предоставляет возможность поиска информации о продуктах и услугах в реальном времени. Удобный интерфейс помогает быстро находить нужные данные, тем самым ускоряя процесс обслуживания клиентов.

InfoHUB является надежным решением для поддержки компаний с большой клиентской базой.

Отметим, что Azercell будет оказывать техническую помощь пользователям данной услуги на протяжении всего периода подписки.