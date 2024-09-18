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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Azercell Бизнес запускает InfoHUB

Централизованное управление корпоративной базой данных и эффективное обслуживание клиентов с единой платформы!
12:59 117

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана предлагает новое решение для ответов на часто задаваемые вопросы клиентов.

Azercell Telecom представляет «InfoHUB» - комплексную платформу, разработанную для оптимизации взаимодействия с клиентами. Это решение позволяет централизовать доступ к базе данных и обеспечить быстрые, точные ответы на часто задаваемые вопросы, что значительно сокращает время обработки запросов.

  • Оперативное реагирование на запросы: благодаря централизованному доступу к обновленной информации сотрудники смогут быстрее реагировать на запросы клиентов, что способствует повышению общей производительности и снижению нагрузки на операционные команды.
  • Безопасность данных: платформа обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности данных компании.
  • Централизованный поиск данных: платформа предоставляет возможность поиска информации о продуктах и услугах в реальном времени. Удобный интерфейс помогает быстро находить нужные данные, тем самым ускоряя процесс обслуживания клиентов.

InfoHUB является надежным решением для поддержки компаний с большой клиентской базой.

Отметим, что Azercell будет оказывать техническую помощь пользователям данной услуги на протяжении всего периода подписки.

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