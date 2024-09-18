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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Марафон солидарности «Ноль отходов» успешно подошел к концу

13:12 168

Как сообщалось ранее, фонд Red Hearts в честь 150-летия первого банка страны Kapital Bank запустил марафон солидарности «Ноль отходов». Марафон, который длился два месяца, охватил экономические районы Гянджа-Дашкесан, Ленкорань-Астара, Центральный Аран, Шеки-Загатала и Баку. Всего 181 волонтер из 25 филиалов Kapital Bank собрали 2494 кг отходов.

Марафон завершился 14 сентября 2024 года акцией по уборке в поселке Бильгя, город Баку. В акции приняли участие сотрудники Kapital Bank, ООО PashaPay и ООО Competo, а также волонтеры Министерства экологии и природных ресурсов. Мероприятие, к которому присоединилось около 70 участников, прошло при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

Целью марафона было повышение экологической грамотности и чувствительности к окружающей среде, а также продвижение чистоты на прибрежных, горных и лесных территориях. Одной из основных задач было предотвращение загрязнения этих территорий бытовыми отходами и призыв ко всем относиться к природе более ответственно.

Кроме того, проведение проекта в «Год солидарности во имя зеленого мира» и накануне мирового саммита COP29 в нашей стране подчеркивает важность поддержки инициатив, способствующих экосистеме планеты. Фонд Red Hearts призывает всех поддержать эту инициативу, направленную на охрану природы.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

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