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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Выросло число погибших из-за взрывов в Ливане

13:10 164

Число жертв в результате взрывов беспроводных устройств связи, происшедших в среду в Ливане, увеличилось с 20 до 32. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд.

Он не привел точных данных о числе раненых, но сказал, что в больницах остаются тысячи пострадавших после детонации 17 и 18 сентября пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями.

Кибератаки были направлены против проиранской шиитской милиции «Хезболла», ее руководство возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым возмездием».

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