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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Лукашенко поехал к сепаратистам и пообещал сотрудничать с Украиной

13:49 2956

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой сепаратистов «ДНР» Денисом Пушилиным. Лукашенко заявил о готовности развивать отношения с так называемой «республикой». Он также уточнил, что Беларусь готова «сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с «ДНР».

«Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой», - сказал Лукашенко.

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