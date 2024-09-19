Лукашенко поехал к сепаратистам и пообещал сотрудничать с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой сепаратистов «ДНР» Денисом Пушилиным. Лукашенко заявил о готовности развивать отношения с так называемой «республикой». Он также уточнил, что Беларусь готова «сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с «ДНР».

«Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой», - сказал Лукашенко.