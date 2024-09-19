Как Израиль создал современного «троянского коня»

Для этого, по информации издания, в Венгрии была создана подставная компания BAC Consulting, которая заключала контракты на сборку устройств с тайваньской Gold Appolo. Саму операцию газета охарактеризовала как троянского коня наших дней.

Израиль начал подготовку к взрывам электроники в Ливане еще до решения движения «Хезболла» массово использовать пейджеры, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники NYT утверждают, что было создано еще как минимум две подставные компании для сокрытия участия израильской разведки в производстве пейджеров. Они также рассказали, что BAC Consulting производил обычные пейджеры для всех клиентов, кроме «Хезболлы». Для движения компания изготавливала устройства, в батареи которых было заложено взрывчатое вещество PETN.

Пейджеры со взрывчаткой начали поставлять в Ливан летом 2022 года. В это время «Хезболла» активизировала закупку устройств после заявления генсека движения Хасана Насраллы о том, что израильская разведка приобрела новые средства для взлома смартфонов. Тогда он запретил использовать мобильные телефоны на встречах и обязал членов движения всегда носить с собой пейджеры.

Массовые взрывы пейджеров в Ливане произошли 17 сентября. Погибли 12 человек, более 4 тыс. пострадало. На следующий день, 18 сентября, на территории Ливана начали взрываться другие электронные устройства — ноутбуки, рации и портативные средства связи. Погибли 20 человек, еще более 450 получили ранения.

18 сентября венгерская партия «Наша родина» созвала парламентскую комиссию по международной безопасности, чтобы инициировать проверку компании BAC Consulting. Депутат Элед Новак заявил, что возможная причастность Венгрии к взрывам в Ливане представляет собой террористическую угрозу для страны. BAC Consulting заявила, что никогда не производила пейджеры и только работала в качестве посредника с Gold Appolo.