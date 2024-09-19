Мирный план Трампа назвали безумным

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, детали которого представил его советник Дж. Д.Вэнс, является «безумием» и может полностью разрушить динамику международных отношений. Такое мнение в колонке для The Hill высказал Элиот Уилсон, который был чиновником в Палате общин Великобритании с 2005 по 2016 год, в том числе работал клерком Комитета по обороне и секретарем делегации Великобритании в Парламентской ассамблее НАТО.

Так, несколько дней назад Вэнс на телевидении представил мирный план, в котором предположил, что «нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной будет демилитаризованной зоной». Это демонстрирует поразительную готовность отказаться от Украины и присудить огромную геополитическую победу России, пишет Уилсон.

«По сути, мирный план Трампа уступит Крым, аннексированный в 2014 году, и 20 процентов украинской территории, которые в настоящее время находятся под оккупацией России. Послание ясно: если вы вторгаетесь в соседнюю страну и сохраняете военное преимущество, Америка Трампа будет рада видеть, как вы крадете столько территории, сколько сможете захватить», - пишет Уилсон.

Кроме того, согласно этому плану, Украине, вероятно, придется отказаться от своей заявки на вступление в НАТО. При этом, указывает обозреватель, принуждение Украины к такой дипломатической капитуляции имело бы последствия, выходящие за рамки текущего конфликта. Это разорвет все обязательства, ранее сделанные НАТО перед Украиной, а также полностью подорвет политику «открытых дверей» альянса.

«Такое «урегулирование» пошлет ясный сигнал союзникам Америки по всему миру о том, что они не могут рассчитывать на поддержку США», - отмечает Уилсон.

Видение, изложенное Вэнсом, будет равносильно самому большому одностороннему предательству союзника со времен Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Великобритания и Франция оставили Чехословакию нацистской Германии, отмечает он.

«Это бы транслировало миру, что обязательство США, письменное или устное, не имеет веса или смысла. Это будет не «Америка прежде всего», а «Только Америка» - и все остальные должны заботиться о себе сами», - подытоживает эксперт.