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Мигранты уезжают из России

14:14 3008

За год из России уехали более 2 млн проживавших там иностранных граждан, следует из сообщений российских официальных ведомств.

В настоящее время в РФ зарегистрировано 6,17 млн иностранных граждан, сообщило Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

«На 1 сентября текущего года число пребывающих в России иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учета, составляло 6 174 777 лиц», - указало министерство.

При этом за весь 2023 год в РФ встали на миграционный учет более 8,5 млн человек, заявила в конце июня уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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