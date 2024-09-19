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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Германия готовит экстренную помощь Украине из-за ситуации на фронте

14:21 2039

Германия намерена одобрить военную помощь Украине в размере около 400 млн евро. Средства должны быть выделены немедленно из-за ухудшения ситуации на фронте, пишет Reuters.

«Ввиду постоянного ухудшения военной ситуации в Украине, существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании», - говорится в письме Министерства финансов.

Министерство финансов по просьбе Министерства обороны просит бюджетный комитет нижней палаты парламента одобрить дополнительные расходы.

«Возникшая в результате незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро конкретизировалась только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности», - говорится в письме.

Министерство финансов заявило, что это условие должно быть выполнено немедленно, чтобы меры можно было реализовать в 2024 году и они могли оказать влияние в течение оставшегося времени года.

В 2024 году бюджет немецкой помощи Украине составил около 8 млрд евро.

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