План Б Израиля

Израиль представил США новые предложения о перемирии в секторе Газа, которые гарантируют безопасный проход из анклава для главы политбюро движения ХАМАС Яхья Синвара и его помощников, сообщает The Times of Israel.

Вместе с тем стало известно, что Израиль предлагает отпустить сразу всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и освободить палестинских заключенных в Израиле.

Кроме этого, проект предусматривает прекращение боевых действий в секторе Газа и демилитаризацию анклава, а также создание в секторе новой системы управления. О подробностях этих инициатив не сообщается.

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш заявил родственникам заложников, что это предложение передали на прошлой неделе сотрудникам Белого дома и Госдепа. При этом данный проект назвали планом Б.