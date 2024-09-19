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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

План Б Израиля

14:27 2102

Израиль представил США новые предложения о перемирии в секторе Газа, которые гарантируют безопасный проход из анклава для главы политбюро движения ХАМАС Яхья Синвара и его помощников, сообщает The Times of Israel.

Вместе с тем стало известно, что Израиль предлагает отпустить сразу всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и освободить палестинских заключенных в Израиле.

Кроме этого, проект предусматривает прекращение боевых действий в секторе Газа и демилитаризацию анклава, а также создание в секторе новой системы управления. О подробностях этих инициатив не сообщается.

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш заявил родственникам заложников, что это предложение передали на прошлой неделе сотрудникам Белого дома и Госдепа. При этом данный проект назвали планом Б.

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