USD 1.7000
EUR 1.8907
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

БРИКС заменит Турции Евросоюз?

15:15 1092

Евросоюз не позволил Турции войти в состав Союза, поэтому Анкара ведет сотрудничество с межгосударственным объединением БРИКС, заявил агентству Anadolu глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Если экономическая интеграция Турции с ЕС привела бы к ее членству, Турция, возможно, не изучала бы других возможностей вроде БРИКС», - сказал турецкий министр.

По его словам, руководители ЕС действовали в отношении Турции так, словно Евросоюз возглавляли сторонники ультраправых партий, и в случае их действительного прихода к власти для Анкары ничего не изменится.

В начале сентября в турецкой правящей Партии справедливости и развития подтвердили, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Затем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Вместе с тем Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пояснял, что стремление Турции вступить в БРИКС не меняет ее статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 245
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 485
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села...
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села... обновлено 15:20
15:20 7510
Армянская диаспора в США боится Трампа
Армянская диаспора в США боится Трампа … и призывает превратить Армению в плацдарм против России; все еще актуально
11:23 3121
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
15:55 879
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди обновлено 16:36
16:36 2195
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 3314
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии?
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии? наш обзор
10:46 3132
Как Израиль создал современного «троянского коня»
Как Израиль создал современного «троянского коня» The New York Times
14:06 2986
Эльхан Мамедов покоряет Европу
Эльхан Мамедов покоряет Европу
13:35 3487
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших новые фото и видео; обновлено 01:55
01:55 25055

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 245
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 485
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села...
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села... обновлено 15:20
15:20 7510
Армянская диаспора в США боится Трампа
Армянская диаспора в США боится Трампа … и призывает превратить Армению в плацдарм против России; все еще актуально
11:23 3121
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
15:55 879
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди обновлено 16:36
16:36 2195
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 3314
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии?
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии? наш обзор
10:46 3132
Как Израиль создал современного «троянского коня»
Как Израиль создал современного «троянского коня» The New York Times
14:06 2986
Эльхан Мамедов покоряет Европу
Эльхан Мамедов покоряет Европу
13:35 3487
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших новые фото и видео; обновлено 01:55
01:55 25055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться