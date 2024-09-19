БРИКС заменит Турции Евросоюз?

«Если экономическая интеграция Турции с ЕС привела бы к ее членству, Турция, возможно, не изучала бы других возможностей вроде БРИКС», - сказал турецкий министр.

По его словам, руководители ЕС действовали в отношении Турции так, словно Евросоюз возглавляли сторонники ультраправых партий, и в случае их действительного прихода к власти для Анкары ничего не изменится.

В начале сентября в турецкой правящей Партии справедливости и развития подтвердили, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Затем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Вместе с тем Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пояснял, что стремление Турции вступить в БРИКС не меняет ее статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.