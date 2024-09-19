Иран – США и Израилю: «За Ханию ответите!»

«Предупреждаем преступные США и их фальшивый марионеточный режим в регионе (имеется в виду Израиль): так же, как мы выполнили свое «Правдивое обещание» (название операции), так и течение времени не помешает намерению Исламской Республики Иран отомстить за кровь, пролитую в результате трусливого убийства Исмаила Хании», - указано в публикации.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани на еженедельной пресс-конференции заявил, что власти страны намерены «наказать» Израиль за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Трансляцию его выступления вел телеканал IRIB.

«Исламская Республика Иран не ищет эскалации напряженности в регионе. Если Иран и говорит о праве наказать агрессора (Израиль), то это будет то действие, которое лишь поможет укрепить безопасность», - отметил Канаани.

«Все доказывает, что сионистский режим стоит за убийством Исмаила Хании. Никому, кроме Израиля, не было выгодно это убийство, и высказывания некоторых чиновников сионистского режима подтверждают это», - отметил он.

Канаани также заявил о «причастности» властей США к произошедшему и добавил, что они должны «прекратить поставлять оружие и оказать давление на сионистский режим для предотвращения убийств и преступлений».