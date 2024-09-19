Европарламент призвал разрешить Украине бить по России

Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России, сообщает пресс-служба Европарламента.

Решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 евродепутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались.

«Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных в Украину, против законных военных целей на территории России», — говорится в сообщении.

Депутаты подчеркнули, что существующее ограничение «препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону» и делает страну уязвимой.