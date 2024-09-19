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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

В Грузии не дадут «большим странам» использовать себя

15:37 659

Власти Грузии, несмотря на санкции, не дадут «большим странам» использовать себя, как Украину, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Сегодня мы горды как никогда, так как мы те люди, которые защищают суверенитет нашей страны, мир в стране, спокойствие и никому не дают возможность, чтобы ради интересов больших стран использовать и поставить в сложное положение, как Украину, маленькую страну с большой историей», - сказал Каладзе.

Он еще раз отметил, что власти Грузии не допустят украинизации страны: «В Грузии будет сохранен мир, как бы нам ни угрожали, какие бы санкции против нас ни вводили. Мы всегда будем проводить интересы нашей страны и народа».

16 сентября Госдепартамент объявил о решении ввести санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. В санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель и два «лидера экстремистской группировки». Кроме того, США ввели визовые ограничения в отношении «более чем 60 грузинских граждан», среди которых «высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели».

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