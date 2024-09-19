Ильхам Алиев в Ханкенди
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Ханкенди ознакомился с работами, которые предстоит проделать в здании Ханкендинского государственного драматического театра.
Ильхам Алиев также принял участие в открытии после ремонта яслей-детского сада №1 в городе Ханкенди. Глава государства ознакомился и со строительством Конгресс-центра на площади Победы в Ханкенди.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после ремонта полной средней школы №4 имени Низами Гянджеви в городе Ханкенди.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в отеле Bulud в городе Ханкенди, сообщает официальный сайт главы государства.