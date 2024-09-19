USD 1.7000
EUR 1.8907
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Иран готовил покушение на Нетаньяху?

15:55 880

Cуд города Беэр-Шева разрешил публикацию информации о том, что 73-летнему жителю города Ашкелона предъявлены обвинения в том, что он был завербован Ираном для организации покушений на высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, бывшего премьер-министра Нафтали Беннета и главы Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. Об этом сообщил портал Ynet.

Ранее полицейская пресс-служба проинформировала, что в августе полиция и ШАБАК арестовали гражданина Израиля, подозреваемого в контактах с иранской разведкой для обсуждения планов покушений на представителей израильского руководства. В ходе расследования выяснилось, что арестованный израильтянин «является бизнесменом, который длительное время проживал в Турции и имел деловые связи с лицами в иранской и турецкой среде», а в мае 2024 года его «перевезли на машине через наземный пограничный переход на турецкой границе» в Иран, где ему предложили «выполнить различные миссии» в Израиле, включая «доставку денег и оружия в заранее определенные точки», указали в ведомстве.

«Расследование также установило, что в августе гражданин Израиля во второй раз въехал через этот пограничный переход в кабине грузовика в Иран», где «представители иранской разведки» попросили его «способствовать организации нападений с целью убийств премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и главы ШАБАК Ронена Бара», а также бывшего главы израильского кабмина Нафтали Беннета, указывается в документе.

Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 264
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 504
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села...
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села... обновлено 15:20
15:20 7517
Армянская диаспора в США боится Трампа
Армянская диаспора в США боится Трампа … и призывает превратить Армению в плацдарм против России; все еще актуально
11:23 3124
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
15:55 881
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди обновлено 16:36
16:36 2204
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 3319
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии?
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии? наш обзор
10:46 3133
Как Израиль создал современного «троянского коня»
Как Израиль создал современного «троянского коня» The New York Times
14:06 2992
Эльхан Мамедов покоряет Европу
Эльхан Мамедов покоряет Европу
13:35 3492
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших новые фото и видео; обновлено 01:55
01:55 25055

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 264
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 504
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села...
Ильхам Алиев открыл в Агдаме заводы, отель, заложил фундамент села... обновлено 15:20
15:20 7517
Армянская диаспора в США боится Трампа
Армянская диаспора в США боится Трампа … и призывает превратить Армению в плацдарм против России; все еще актуально
11:23 3124
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
Иран готовил покушение на Нетаньяху?
15:55 881
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди обновлено 16:36
16:36 2204
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 3319
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии?
Что искал канцлер Шольц в Центральной Азии? наш обзор
10:46 3133
Как Израиль создал современного «троянского коня»
Как Израиль создал современного «троянского коня» The New York Times
14:06 2992
Эльхан Мамедов покоряет Европу
Эльхан Мамедов покоряет Европу
13:35 3492
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших новые фото и видео; обновлено 01:55
01:55 25055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться