Иран готовил покушение на Нетаньяху?

Cуд города Беэр-Шева разрешил публикацию информации о том, что 73-летнему жителю города Ашкелона предъявлены обвинения в том, что он был завербован Ираном для организации покушений на высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, бывшего премьер-министра Нафтали Беннета и главы Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. Об этом сообщил портал Ynet.

Ранее полицейская пресс-служба проинформировала, что в августе полиция и ШАБАК арестовали гражданина Израиля, подозреваемого в контактах с иранской разведкой для обсуждения планов покушений на представителей израильского руководства. В ходе расследования выяснилось, что арестованный израильтянин «является бизнесменом, который длительное время проживал в Турции и имел деловые связи с лицами в иранской и турецкой среде», а в мае 2024 года его «перевезли на машине через наземный пограничный переход на турецкой границе» в Иран, где ему предложили «выполнить различные миссии» в Израиле, включая «доставку денег и оружия в заранее определенные точки», указали в ведомстве.

«Расследование также установило, что в августе гражданин Израиля во второй раз въехал через этот пограничный переход в кабине грузовика в Иран», где «представители иранской разведки» попросили его «способствовать организации нападений с целью убийств премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и главы ШАБАК Ронена Бара», а также бывшего главы израильского кабмина Нафтали Беннета, указывается в документе.