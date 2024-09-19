Харрис вооружена, а Трамп нет

Субъекту, который, как предполагается, планировал осуществить покушение на Дональда Трампа, 58-летнему Райану Уэсли Руту, предъявлено обвинение по двум преступлениям, связанным с огнестрельным оружием. По первому он обвиняется в том, что имел винтовку со стертым серийным номером. По второму — что нелегально владел оружием, будучи осужденным преступником. В биографии Рута множество документированных эпизодов, связанных с нарушением закона. Он выписал чеки по своему банковскому счету, на котором не было денег. В период с 1997 по 2010 год неоднократно крал вещи в супермаркетах, а когда его пытались задержать, убегал от полиции. В 2002 году он был обвинен в создании оружия массового поражения. Хотел собрать атомную бомбу? Мы этого не знаем - полиция засекретила свой доклад. А как получилось, что преступник, находящийся в поле зрения ФБР, имел автомат Калашникова с оптическим прицелом, которым он пытался сразить Трампа? Вопрос, конечно, интересный. И в той же степени риторический. По данным Филиппа Кука, профессора Duke University, который ведет свой учет с 1949 года, в стране циркулирует 378 миллионов единиц оружия (на 342 миллиона жителей). Сильно вооруженная нация, вот только жаль, что она воюет сама с собой.

В прошлом автор этих строк выяснял, насколько легко можно приобрести в оружейном магазине Америки тот же автомат Калашникова. Оказалось, что очень легко. «Заполните форму, я сниму копию с вашего водительского удостоверения (главный документ в США), отправлю ее на проверку, и если у вас нет судимостей и вы не псих, то дня через три получите автомат», - сказал мне, улыбаясь, продавец крупнейшего магазина оружия в Вирджинии, что в городке Александрии неподалеку от Вашингтона. А приобрести ствол на оружейных ярмарках, которые нередко размещаются в чистом поле, еще легче. Там проверка, часто формальная, осуществляется на месте, что называется, на коленке. Вот так и получилось, что АК-47 оказался в руках Рута, который обвинялся в самых разных преступлениях. А ведь достаточно бросить взгляд на его фото, чтобы понять: перед нами типичный психопат. Проблема огнестрельного оружия в Америке решается годами, но воз и ныне там. Экс-президент Билл Клинтон запретил продажу штурмовых винтовок. Но запрет продержался недолго - с победой Джорджа Буша-младшего он как бы растворился в пространстве. Барак Обама, который плакал после каждого массового расстрела детей в американских школах, клялся, что запретит и АК-47, и смертоносную винтовку AR-14, которую использовали военные в Ираке. Казалось бы, зачем законопослушным гражданам приобретать штурмовое оружие в целях самозащиты, если достаточно пистолета? Надо!

Проблема контроля над вооружениями - одна из важнейших и в этой избирательной кампании. Но сами кандидаты дают противоречивые ответы, путаются в показаниях. Например, Камала Харрис в 2019 году выступала за программу buyback - выкупа огнестрельного оружия, а теперь во время дебатов с Трампом заявила, что ничего не имеет против этой программы. Вместо этого она предлагает лишь ужесточить проверки граждан при покупке оружия, а также ратует за применение так называемых «красных флажков». Это когда кто-то сообщает полиции, что его сосед угрожает ему оружием. А Трамп вообще заявляет, что если его изберут президентом, то изымет у населения все оружие. Все 370 миллионов стволов? В 2019 году Камала Харрис призналась, что у нее есть пистолет, который ей, тогда генеральному прокурору Калифорнии, был нужен для самообороны. А у ее напарника по гонке Тима Уолца еще и разные винтовки есть. Он заядлый охотник. Однако у нации был вопрос, как он до поры до времени был активным членом чисто республиканской правой организации National Rifle Association - Национальной стрелковой ассоциации, которая в течение многих лет торпедирует все законы по ограничению распространения огнестрельного оружия. «Да, был, - признается. - Но вышел из NRA после шутинга 2012 года в школе Sandy Hook». Тогда от рук психопата Адама Лэнзы погибли 20 детей 6-7-летнего возраста, шестеро взрослых и его собственная мать. Но и после этого запрет на продажу штурмовых винтовок, одной из которых воспользовался убийца, не был введен.