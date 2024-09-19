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В Минздраве встреча с международными экспертами ВОЗ

16:23 196

В Азербайджане с визитом находится Оценочная миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состоящая из экспертной группы по элиминации кори и краснухи Европейского регионального бюро ВОЗ.

Основной целью миссии является оценка работы, проделанной в области предотвращения вспышки кори в связи со случаями данного заболевания, которые были зарегистрированы в прошлом году в Азербайджане. В рамках визита международными экспертами были проведены мониторинги и внешние оценочные работы относительно эпидемиологического контроля.

По итогам миссии в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики была организована встреча с участием структурных руководителей Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и международных экспертов с целью планирования ответных мер против вспышки кори в стране, оценки лабораторных возможностей и планирования действий по поддержанию статуса нашей страны, свободной от кори и краснухи.

На встрече представители миссии подчеркнули, что элиминация кори и краснухи является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед Европейским региональным бюро ВОЗ. Заведующая отделом общественного здравоохранения и контроля заболеваний Министерства здравоохранения Назифа Мурсалова отметила, что с 2015 года ВОЗ официально объявил Азербайджан страной, свободной от таких болезней, как корь и краснуха (эндемичных случаев в стране не зарегистрировано). Также было подчеркнуто, что в связи с завозами инфекции из приграничных стран с апреля 2023 года среди населения были зарегистрированы локальные вспышки заболевания.

Заведующая отделом Минздрава довела до внимания экспертов, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по заболеваниям корью и краснухой в нашей стране находится под полным контролем. Министерством здравоохранения по линии ЮНИСЕФ были завезены вакцинные препараты, прошедшие преквалификацию ВОЗ, а также проводится кампания по вакцинации населения. В результате проведенных противоэпидемических и профилактических мероприятий количество случаев заболевания корью сведено до минимума, и в настоящее время наблюдается эпидемиологическая стабильность.

Представители Миссии высоко оценили работу, проделанную в Азербайджане по борьбе со вспышкой кори.

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