В Минздраве встреча с международными экспертами ВОЗ

Основной целью миссии является оценка работы, проделанной в области предотвращения вспышки кори в связи со случаями данного заболевания, которые были зарегистрированы в прошлом году в Азербайджане. В рамках визита международными экспертами были проведены мониторинги и внешние оценочные работы относительно эпидемиологического контроля.

По итогам миссии в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики была организована встреча с участием структурных руководителей Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и международных экспертов с целью планирования ответных мер против вспышки кори в стране, оценки лабораторных возможностей и планирования действий по поддержанию статуса нашей страны, свободной от кори и краснухи.

На встрече представители миссии подчеркнули, что элиминация кори и краснухи является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед Европейским региональным бюро ВОЗ. Заведующая отделом общественного здравоохранения и контроля заболеваний Министерства здравоохранения Назифа Мурсалова отметила, что с 2015 года ВОЗ официально объявил Азербайджан страной, свободной от таких болезней, как корь и краснуха (эндемичных случаев в стране не зарегистрировано). Также было подчеркнуто, что в связи с завозами инфекции из приграничных стран с апреля 2023 года среди населения были зарегистрированы локальные вспышки заболевания.