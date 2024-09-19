«Россия заплатит за то, что разрушила»

«Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Евросоюз готов увеличить помощь Украине, — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Мы готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправляюсь в Киев обсудить эти вопросы лично с президентом Владимиром Зеленским».

Евросоюз выделит 160 млн евро на подготовку украинской энергетики к зиме, из которых 100 млн — доходы от замороженных в ЕС российских валютных накоплений, передает BBC.

По ее словам, с начала российского вторжения в феврале 2022 года уничтожена половина украинской энергетической инфраструктуры, что примерно сопоставимо с общей мощностью энергосистем трех стран Балтии вместе взятых. За это время ЕС предоставил Украине более 2 млрд евро помощи на восстановление уничтоженных электростанций, трансформаторов и линий электропередачи.

«И сегодня я могу объявить, что мы дадим еще 160 млн евро для подготовки к этой зиме. 60 млн - гуманитарная помощь на оборудование и обогрев убежищ, например. И еще 100 млн — на ремонт и возобновляемые источники», — сказала глава Еврокомиссии.

«Эти деньги выделены из доходов от замороженных российских активов в ЕС. Потому что справедливо, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила».