Ликвидирован один из главарей PKK

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию в иракском районе Гара, в результате которой был ликвидирован Халил Йигит, один из главарей террористической PKK/KCK, известный по позывным «Хогир Пироси».

По информации из источников безопасности, спецслужбы выяснили, что Йигит организовывал нападения на турецкие силы безопасности по указанию высшего руководства организации. Его местоположение было установлено, и в результате операции он был нейтрализован.

Халил Йигит вступил в PKK в 2007 году, принимал участие в вооруженных атаках и подрывах в турецкой провинции Шырнак. С 2018 года действовал в составе террористической группировки YPG в Сирии.