USD 1.7000
EUR 1.8907
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Ликвидирован один из главарей PKK

17:20 876

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию в иракском районе Гара, в результате которой был ликвидирован Халил Йигит, один из главарей террористической PKK/KCK, известный по позывным «Хогир Пироси».

По информации из источников безопасности, спецслужбы выяснили, что Йигит организовывал нападения на турецкие силы безопасности по указанию высшего руководства организации. Его местоположение было установлено, и в результате операции он был нейтрализован.

Халил Йигит вступил в PKK в 2007 году, принимал участие в вооруженных атаках и подрывах в турецкой провинции Шырнак. С 2018 года действовал в составе террористической группировки YPG в Сирии.

Насралла пообещал воевать до конца
Насралла пообещал воевать до конца видео; обновлено 19:45
19:45 1006
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19:17 1031
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
18:57 1967
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 4047
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 8936
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
16:20 2505
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе все еще актуально
11:39 6760
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
17:57 1084
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
17:24 3089
Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 2740
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 3909

ЭТО ВАЖНО

Насралла пообещал воевать до конца
Насралла пообещал воевать до конца видео; обновлено 19:45
19:45 1006
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19:17 1031
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
18:57 1967
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 4047
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 8936
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
16:20 2505
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе все еще актуально
11:39 6760
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
17:57 1084
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
17:24 3089
Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 2740
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 3909
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться