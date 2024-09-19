Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане

После взрывов пейджеров в Ливане продолжаются обсуждения о том, что каналы связи могут быть подвергнуты манипуляциям из-за слабой инфраструктуры.

Пока Турция реализует различные контрмеры для обеспечения безопасности критической инфраструктуры, такой как система связи, компания ASELSAN привлекла внимание своим постом после серии взрывов в Ливане.

ASELSAN опубликовала изображения своей местной системы связи ARTCOM 5433 V/UHF-P. В публикации говорится: «Мы можем обеспечить возможности смартфонов без использования базовой станции».