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Жители Гёйгёля и Дашкесана пришли к Сахилю Бабаеву с вопросами

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17:28 588

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Гёйгёльском районе жителей Гёйгёльского и Дашкесанского районов Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Граждане на приеме обратились по вопросам, связанным с адресной социальной помощью, инвалидностью, трудоустройством, обеспечением жильем и по другим вопросам. Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участники войны. Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, и по результатам принимались соответствующие меры.

В отношении обращений запросного характера даны разъяснения в соответствии с законодательством. Граждане на основе своих обращений были зарегистрированы для участия в программах занятости, а также самозанятости.

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