Жители Гёйгёля и Дашкесана пришли к Сахилю Бабаеву с вопросами

Граждане на приеме обратились по вопросам, связанным с адресной социальной помощью, инвалидностью, трудоустройством, обеспечением жильем и по другим вопросам. Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участники войны. Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, и по результатам принимались соответствующие меры.