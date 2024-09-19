Жители Гёйгёля и Дашкесана пришли к Сахилю Бабаеву с вопросами
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Гёйгёльском районе жителей Гёйгёльского и Дашкесанского районов Азербайджана.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Граждане на приеме обратились по вопросам, связанным с адресной социальной помощью, инвалидностью, трудоустройством, обеспечением жильем и по другим вопросам. Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участники войны. Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, и по результатам принимались соответствующие меры.
В отношении обращений запросного характера даны разъяснения в соответствии с законодательством. Граждане на основе своих обращений были зарегистрированы для участия в программах занятости, а также самозанятости.