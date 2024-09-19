В Турции раскрыли повестку переговоров по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что снятие с России санкций, которые ввели западные страны, войдет в повестку возможных переговоров по вопросу урегулирования ситуации в Украине. Он предположил, что переговоры могут начаться после выборов в США, которые назначены на ноябрь.

«Они (санкции), конечно, будут внесены в повестку дня в формате одного большого пакета предложений. И мы увидим, как будет идти обсуждение. Если не удастся прийти к решению, то весь конфликт или станет еще большим по масштабам, или же заморозится», - предположил министр в интервью Anadolu.

Рынки и их стратегии, а также механизмы безопасности «все еще воспринимают конфликт как временный», но в ближайшие месяцы все может «обернуться критическими и постоянными последствиями», предупредил глава турецкого МИД.

Турция, по словам Хакана Фидана, демонстрирует политическую волю к посредничеству и сохраняет вопрос переговоров в качестве приоритетного. На практике Анкара сделала многое для урегулирования конфликта путем дипломатии, добавил он.