USD 1.7000
EUR 1.8907
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

В Турции раскрыли повестку переговоров по Украине

17:42 1279

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что снятие с России санкций, которые ввели западные страны, войдет в повестку возможных переговоров по вопросу урегулирования ситуации в Украине. Он предположил, что переговоры могут начаться после выборов в США, которые назначены на ноябрь.

«Они (санкции), конечно, будут внесены в повестку дня в формате одного большого пакета предложений. И мы увидим, как будет идти обсуждение. Если не удастся прийти к решению, то весь конфликт или станет еще большим по масштабам, или же заморозится», - предположил министр в интервью Anadolu.

Рынки и их стратегии, а также механизмы безопасности «все еще воспринимают конфликт как временный», но в ближайшие месяцы все может «обернуться критическими и постоянными последствиями», предупредил глава турецкого МИД.

Турция, по словам Хакана Фидана, демонстрирует политическую волю к посредничеству и сохраняет вопрос переговоров в качестве приоритетного. На практике Анкара сделала многое для урегулирования конфликта путем дипломатии, добавил он.

Насралла пообещал воевать до конца
Насралла пообещал воевать до конца видео; обновлено 19:45
19:45 1011
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19:17 1036
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
18:57 1976
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 4049
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 8939
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
16:20 2506
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе все еще актуально
11:39 6761
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
17:57 1084
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
17:24 3094
Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 2740
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 3913

ЭТО ВАЖНО

Насралла пообещал воевать до конца
Насралла пообещал воевать до конца видео; обновлено 19:45
19:45 1011
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19:17 1036
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
18:57 1976
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 4049
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 8939
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
16:20 2506
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе все еще актуально
11:39 6761
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
17:57 1084
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
17:24 3094
Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 2740
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 3913
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться