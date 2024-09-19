Каледония снова взбунтовалась против Франции

Два человека были застрелены во время полицейской операции в Новой Каледонии (заморской территории Франции). Об этом сообщает Agence France-Presse.

Операция проводилась ночью в коммуне Сен-Луи, считающейся оплотом представителей коренной народности канаков, выступающих за независимость этой островной территории от Франции. Прокурор Нумеа (столицы Новой Каледонии) Ив Дюпа заявил, что служащие спецподразделения GIGN открыли стрельбу из-за «прямой угрозы со стороны группы вооруженных людей». В результате были застрелены два человека 29 и 30 лет, оба - представители канаков.