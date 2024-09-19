Каледония снова взбунтовалась против Франции
Два человека были застрелены во время полицейской операции в Новой Каледонии (заморской территории Франции). Об этом сообщает Agence France-Presse.
Операция проводилась ночью в коммуне Сен-Луи, считающейся оплотом представителей коренной народности канаков, выступающих за независимость этой островной территории от Франции. Прокурор Нумеа (столицы Новой Каледонии) Ив Дюпа заявил, что служащие спецподразделения GIGN открыли стрельбу из-за «прямой угрозы со стороны группы вооруженных людей». В результате были застрелены два человека 29 и 30 лет, оба - представители канаков.
Утверждается, что они входили в число людей, которых разыскивают за участие в стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов в составе преступной группы, которой в прошлом руководил местный житель Рок Викторен Вамитан, убитый 10 июля в результате перестрелки с правоохранителями.
После появления информации о гибели первого человека местные жители вышли на улицы, чтобы выразить протест. Полиция подавила демонстрацию, применив слезоточивый газ. Фронт национального освобождения канаков и социалистов, выступающий за независимость архипелага, опубликовал заявление, в котором назвал этот день «черным четвергом для канакского народа» и обвинил Францию в «войне против племени Сен-Луи» и геноциде коренного меньшинства Новой Каледонии. На фоне этих событий власти планируют продлить действие комендантского часа в ближайшие дни.