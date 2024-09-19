Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки

Администрация президента Джо Байдена с крайней тревогой отреагировала на устроенные Израилем взрывы в Ливане. Операция сильно бьет по планам Вашингтона договориться о прекращении огня в секторе Газа, о чем заявил в Каире госсекретарь Энтони Блинкен. Для того, чтобы выяснить дальнейшие планы Израиля, туда Белый дом направил Амоса Хохштейна, специального координатора по глобальной инфраструктуре, который сейчас, видимо, играет роль посланника администрации по Ближнему Востоку. Он встретился и провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, но ничего толком не добился.

Офис израильского премьера отреагировал на этот визит словами: «Мы высоко ценим и уважаем поддержку со стороны США, но будем делать то, что считаем нужным для обеспечения нашей безопасности». То же самое Нетаньяху говорил американцам много раз с разной степенью жесткости. Так до сих пор не ясно, как и в какой форме Израиль предупредил США (если предупредил) о готовящейся акции по одновременному подрыву пейджеров и портативных раций в руках бойцов «Хезболлы». Израиль вообще никогда никому не докладывает, даже ближайшему союзнику и спонсору, о своих планах проведения такого рода акций разведслужб. По одной информации, израильтяне сказали США что-то за несколько часов до операции, но безо всяких деталей. По другой - проинформировали уже после начала акции. Но опять же безо всяких деталей. Словом, операция «Ы» по-израильски. Чтобы никто не догадался. Но сейчас главный вопрос, который задают в Вашингтоне (газета Washington Post даже вынесла его в заголовок аршинными буквами), — почему это произошло сейчас? Бывшие сотрудники «Моссад» дают довольно мутные ответы. Мол, было слишком мало времени, чтобы провести детонацию пейджеров и других устройств, а медлить было нельзя из-за угрозы срыва всей операции. Кто-то критикует это решение. «Время для проведения акции было выбрано отнюдь не оптимально», - говорит бывший моссадовец Одед Эйлам.