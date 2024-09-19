Турция проследит, чтобы в ее армии не оказалось «ливанских пейджеров»

В армии Турции используются только местные и национальные системы связи и программное обеспечение. Министерство национальной обороны проводит необходимые проверки в связи с событиями, произошедшими в Ливане. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк на еженедельной пресс-конференции. Он отметил, что после взрывов в Ливане были предприняты новые меры в области обороны.

«Если в производственный процесс каким-либо образом будет вовлечен третий сторонний участник, будут введены дополнительные механизмы контроля в процессе поставок и производства. Мы пересматриваем меры как в ходе проводимых операций, так и на основании уроков, извлеченных из войны в Украине и событий в Ливане, и разрабатываем новые меры.

Министерство национальной обороны проводит необходимые расследования в связи с этим инцидентом. Вооруженные силы Турции в последние годы значительно укрепились в области связи, информационных систем, электронной и кибербезопасности при поддержке турецких инженеров», - добавил Актюрк.