Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы

На прошлой неделе в Москве имело место достаточно редкое событие - встреча делегаций Министерства финансов Азербайджана, возглавляемой министром Самиром Шарифовым, и Министерства финансов России во главе с Антоном Силуановым, в ходе которой состоялось также первое заседание российско-азербайджанского финансового диалога - нового формата взаимодействия финансовых ведомств двух стран. Несмотря на плотный график Самира Шарифова и Антона Силуанова - в Азербайджане полным ходом идёт подготовка к саммиту и другим мероприятиям в рамках COP29, а в России - подготовка к саммиту БРИКС - оба министра нашли время для старта новой формы межведомственного взаимодействия Министерств финансов России и Азербайджана. Вероятно, причина такой "безотлагательности" объясняется поручениями президентов Алиева и Путина правительствам своих стран, которые были даны после недавнего государственного визита в Азербайджан президента Российской Федерации. В ходе первого заседания "финансового диалога" были определены перспективные треки для усиления российско-азербайджанского сотрудничества по таким направлениям, как анализ и прогнозирование доходности бюджетной системы, управление госдолгом, а также налоговая политика.

Что может стоять за этими формулировками? Судя по всему, азербайджанская делегация могла ознакомить российских коллег с параметрами проекта госбюджета своей страны, имеющего в этом году отличительные черты. При общем сохранении объема доходов, речь, по существу дела, идет о социально-ориентированном бюджете с сохранением достаточной нагрузки на основные стратегические позиции. В частности, перераспределение расходов в пользу социального блока сделано в госбюджете Азербайджана по следующим позициям: - расходы на образование - + 8,7 процента по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год; - расходы на здравоохранение - рост на 7 процентов; - расходы на социальную защиту и социальное обеспечение - повышение на 13,8 процента; - расходы в сфере культуры, искусства, информации, физической культуры, молодежной политики и других видов деятельности, подпадающих в категорию soft power – увеличение на 10,4 процента.

При этом, урезаются расходы по таким статьям как: - оборона и безопасность - на 6,6 процента; - восстановление и реконструкция освобожденных от оккупации территорий - на 17,6 процента ниже официального прогноза 2024 года. Хотя бюджет Азербайджанской Республики становится более "социальным", снижение расходов на оборону и восстановление не окажут серьезного влияния на активность государства в этих сферах. Основные виды вооружений, необходимые для пополнения арсеналов после военных операций 2020 и 2023 годов, уже закуплены. Также проделаны все необходимые работы по обустройству новых мест базирования и несения воинской службы вблизи границы с Арменией. Снижение на 17,6 процента финансирования инфраструктурных работ в новых экономических районах, видимо, также не отразится на темпах работ, учитывая, что общая сумма расходов по этой статье составит солидную сумму 4 миллиарда манатов. То есть порядка 10,1 процента всех расходов бюджета.

Такого рода композиция госбюджета наверняка представляет профессиональный интерес для российских финансистов. Особенно, если учесть расходы из бюджета РФ на оборону и необходимость их выравнивания. В любом случае, делегации министерств финансов обменялись в свете новых вызовов оценками макроэкономической ситуации, а также обсудили практику минимизации экономических рисков, учитывая беспрецедентное число финансовых ограничений, наложенных на Россию со стороны западной финансово-банковской системы. По итогам встречи министры Антон Силуанов и Самир Шарифов договорились перейти "к реализации практических шагов по инициативам, отвечающим интересам двух стран, и проводить технические консультации на уровне экспертов". Координация инвестиций Надо сказать, что раньше взаимодействие минфинов двух стран, как правило, не выходило за рамки сотрудничества по отдельным вопросам бюджетной политики и аудиторской деятельности. Однако сейчас в повестке двух стран обозначены задачи более обширного охвата. В этом плане одним из наиболее важных элементов развития двустороннего экономического пространства являются взаимные инвестиции. Здесь определяющую роль должны сыграть российские инвестиции - более масштабные по объему и направленные, помимо добывающего сектора, в производственные (то есть, ненефтяные) мощности Азербайджана. Но именно здесь как раз налицо определенные проблемы. После роста в 2022 и 2023 годах объем российских инвестиций в этом году сократился почти в четыре раза, составив в первые шесть месяцев 2024 года всего 62,78 миллиона долларов. Остается лишь надеяться, что в цикле 2025 года число совместных региональных проектов улучшит этот показатель. Отметим в этой связи, что российское экономическое пространство по-прежнему в числе ключевых доноров азербайджанских домохозяйств. В первом полугодии 2024 года до 50,6 процента всех денежных переводов физических лиц в Азербайджан по-прежнему были сделаны из России (287,05 миллиона долларов). Хотя и в сравнении с прошлым годом они сократились вдвое.

Характерно, что несмотря на удары, которые наносят России западные санкции, российская экономика даже в существенно изменившихся внешнеэкономических условиях остаётся чистым кредитором остального мира. В 2022-2023 годы Россия инвестировала за рубеж около 20 триллионов рублей, что равно половине годового объёма инвестиций в основной капитал в самой Российской Федерации. По оценкам экономистов, в текущем году кредитование (в том числе вывод капиталов) может увеличится по сравнению с 2023 годом в 1,7 раза. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), объем финансов, накопленных российскими юридическими лицами за рубежом, равен половине российского федерального бюджета (406 миллиардов долларов) и сопоставим с золотым запасом Центробанка РФБ, составляющим 188 миллиардов долларов. Эти средства, в основном, осели в форме депозитов или экспортных кредитов в "дружественных" России странах и в глобальных финансовых центрах "мирового большинства", типа Дубая. Таким образом, Баку, учитывая близость политических позиций и уровень экономического взаимодействия с Россией, также вполне может претендовать на часть этого золотовалютного "пирога". Цифровые платежи и резервные валюты БРИКС По оценкам МВФ, в потенциальной выгоде от внедрения центральными банками цифровых валют особенно заинтересованы страны Южного Кавказа и Центральной Азии, импортеры нефти с Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства с низким уровнем доходов. Переход в платежах на "цифру" может содействовать в развитии конкуренции на рынке платежей, позволяя напрямую и с меньшим количеством посредников проводить транзакции, что, в свою очередь, снижает стоимость финансовых услуг, делая их более доступными. Собственно, по этому пути и пытается двигаться БРИКС. В настоящее время Центробанк РФ вместе с коллегами из стран этой группы прорабатывает для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых, запуск платформы BRICS Bridge. Как известно, июньский 14-й пакет санкций ЕС запретил европейским организациям и их дочерним структурам подключаться к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Система мониторинга платежей, контролируемая Министерством финансов США, создаёт ситуацию, при которой банковские структуры даже из группы "пояса соседства" России - от Грузии до Кыргызстана - рискуют попасть под вторичные ограничения. В то же время, активность зарубежных компаний на прибыльном российском рынке порождает высокий спрос на создание между странами БРИКС инструментов для независимых расчетов. Единая платформа на основе цифровых и финансовых активов позволит добавить платежам в международных расчетах с РФ обезличенность и независимость от влияние третьих стран. Вот почему создание подобной цифровой архитектуры позволит усилить торгово-инвестиционный потенциал российско-азербайджанского взаимодействия.