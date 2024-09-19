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Silk Way West Airlines присоединяется к COP29 в качестве глобального партнера по грузовым авиаперевозкам

18:24 397

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, с гордостью объявляет о своем участии на COP29, которое пройдет в Баку в ноябре 2024 года, в качестве глобального партнера по грузовым авиаперевозкам. Это партнерство подчеркивает приверженность авиакомпании принципам устойчивого развития и экологической ответственности, согласуется с глобальными усилиями по борьбе с изменением климата, а также соответствует объявлению Азербайджаном 2024 года годом солидарности во имя зеленого мира.

Год солидарности во имя зеленого мира ознаменовался рядом начинаний в поддержку защиты окружающей среды и отражает приверженность страны устойчивому развитию. Silk Way West Airlines полностью поддерживает эти инициативы, подтверждая своё соответствие видению Азербайджана по созданию более зелёного будущего.

Будучи глобальным партнёром по грузовым авиаперевозкам на COP29, Silk Way West Airlines обеспечит эффективную транспортировку необходимых материалов и оборудования для конференции. Эта роль подчёркивает лидерство авиакомпании в продвижении устойчивых практик в авиационной отрасли и демонстрирует её вклад в достижении глобальных экологических целей.

COP29 является уникальной платформой для Silk Way West Airlines по сотрудничеству с мировыми лидерами, новаторами и политиками. Как компания, действующая на стыке мировых торговых маршрутов, Silk Way West Airlines осознаёт важность снижения своего воздействия на окружающую среду и продвижения "зелёных" логистических решений. Участвуя в COP29, авиакомпания продолжает воплощать своё видение по созданию устойчивого будущего для авиационной и логистической отраслей в соответствии с миссией связывать Восток с Западом через свой стратегический хаб в Баку.

Президент Silk Way Group Заур Ахундов отметил: "Для нас большая честь быть глобальным партнёром по грузовым авиаперевозкам на COP29. Устойчивое развитие лежит в основе всего, что мы делаем в Silk Way West Airlines, и это партнёрство подтверждает нашу приверженность снижению экологического воздействия воздушных грузоперевозок. Участвуя в этом важном событии, мы стремимся способствовать более «зеленому» будущему мировой логистической индустрии и поддерживать экологические цели Азербайджана."

Ключевым элементом стратегии устойчивого развития Silk Way West Airlines является план обновления флота, который предусматривает введение восьми современных самолётов к 2030 году, среди которых четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, предназначенных для значительного сокращения выбросов и повышения операционной эффективности.

О компании Silk Way West Airlines:

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно стремлению к устойчивому развитию и эффективности авиакомпания Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой парк новыми современными самолетами, в числе которых четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два AirbusA350F, посредством которых намерена обеспечивать глобальные потребности в логистике.

Авиакомпания предлагает комплексные грузовые перевозки по более чем 40 направлениям мира в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая годовой грузооборот, превышающий 500 000 тонн.

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