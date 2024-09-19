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Сахиль Бабаев осмотрел малые хозяйства в Гёйгёле

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18:19 424

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев провели осмотр малых хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости для жителей города Гёйгёль - Зияфят Гасановой и Вусалы Аллахвердиевой.

Гасанова была обеспечена активами для производства мучных изделий, а Аллахвердиева - для женского салона красоты. Женщины, как отмечается, выразили благодарность президенту страны за поддержку. Они отметили, что «стараются правильно использовать предоставленные активы для развития своих малых предприятий».

Отмечается, что за последнее время 1060 безработных и ищущих работу граждан в Гёйгёльском районе были привлечены к программе самозанятости и обеспечены активами в виде материалов и товаров для создания своих малых хозяйств.

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