Румыния попросила Украину сбивать российские беспилотники

Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Это произошло во время визита новоназначенного министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Бухарест.

"Член НАТО – Румыния – обратилась к Сибиге в Бухаресте с просьбой сбивать российские беспилотники", – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что после встречи со своей румынской коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, которые приближаются к румынскому воздушному пространству.

С начала агрессивной войны РФ против Украины обломки российских беспилотников несколько раз падали на территории Румынии – вблизи границы с Украиной.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что недавно российский беспилотник был замечен в воздухе над румынской дельтой Дуная, примерно в 45 километрах от украинской границы. Румынские истребители F-16 были подняты в воздух, и они сопровождали объект, пока он не долетел до воздушного пространства Украины.

С тех пор политики и военные в Румынии спорят о том, нужны ли изменения в законодательство, чтобы сбивать вражеские беспилотники в собственном воздушном пространстве.