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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Насралла пообещал воевать до конца

видео; обновлено 19:45
19:45 1024

Обстрелы Израилем Ливана начались за несколько минут до запланированного выступления лидера "Хезболлы". В заявлении израильской армии говорится, что ЦАХАЛ начал "воздушную операцию" на юге Ливана.

В свою очередь лидер "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с заявлением на красном фоне (этот цвет символизирует месть). Он назвал израильтян трусами и предложил им не втягивать мирных жителей в конфликт

"Враг знал, что эти пейджеры были не только в воинских частях, но и в различных учреждениях. Они намеренно пытались убить 4000 человек за минуту. Если вы хотите напасть на нас, нацельтесь на бойцов “Хезболлы”, не будьте трусами и не втягивайте в это наших мирных жителей", - заявил Насралла.

*** 18:47

«Хезболла» получает угрозы по официальным и неофициальным каналам о возможности новых нападений, если огонь не прекратится, заявил лидер радикальной организации Хасан Насралла.

«Во вторник мы получили сообщения по официальным и неофициальным каналам с требованием прекратить поддержку Газы и открыть огонь с юга. Мы получаем угрозы по официальным и неофициальным каналам о том, что могут быть совершены новые нападения, если мы не прекратим огонь.

Мы не можем поддаться угрозам или прекратить поддержку Газы. Наш ответ от имени мучеников и раненых заключается в том, что, независимо от жертв, последствий, возможностей и горизонтов, ливанский фронт не остановится, пока не закончится атака на сектор Газа.

Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю, это состояние войны, но Израиль не сломает нас», - подытожил Насралла.

Насралла пообещал воевать до конца
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