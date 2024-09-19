Насралла пообещал воевать до конца

Обстрелы Израилем Ливана начались за несколько минут до запланированного выступления лидера "Хезболлы". В заявлении израильской армии говорится, что ЦАХАЛ начал "воздушную операцию" на юге Ливана.

В свою очередь лидер "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с заявлением на красном фоне (этот цвет символизирует месть). Он назвал израильтян трусами и предложил им не втягивать мирных жителей в конфликт

"Враг знал, что эти пейджеры были не только в воинских частях, но и в различных учреждениях. Они намеренно пытались убить 4000 человек за минуту. Если вы хотите напасть на нас, нацельтесь на бойцов “Хезболлы”, не будьте трусами и не втягивайте в это наших мирных жителей", - заявил Насралла.