Насралла пообещал воевать до конца
Обстрелы Израилем Ливана начались за несколько минут до запланированного выступления лидера "Хезболлы". В заявлении израильской армии говорится, что ЦАХАЛ начал "воздушную операцию" на юге Ливана.
В свою очередь лидер "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с заявлением на красном фоне (этот цвет символизирует месть). Он назвал израильтян трусами и предложил им не втягивать мирных жителей в конфликт
"Враг знал, что эти пейджеры были не только в воинских частях, но и в различных учреждениях. Они намеренно пытались убить 4000 человек за минуту. Если вы хотите напасть на нас, нацельтесь на бойцов “Хезболлы”, не будьте трусами и не втягивайте в это наших мирных жителей", - заявил Насралла.
September 19, 2024
*** 18:47
«Хезболла» получает угрозы по официальным и неофициальным каналам о возможности новых нападений, если огонь не прекратится, заявил лидер радикальной организации Хасан Насралла.
«Во вторник мы получили сообщения по официальным и неофициальным каналам с требованием прекратить поддержку Газы и открыть огонь с юга. Мы получаем угрозы по официальным и неофициальным каналам о том, что могут быть совершены новые нападения, если мы не прекратим огонь.
Мы не можем поддаться угрозам или прекратить поддержку Газы. Наш ответ от имени мучеников и раненых заключается в том, что, независимо от жертв, последствий, возможностей и горизонтов, ливанский фронт не остановится, пока не закончится атака на сектор Газа.
Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю, это состояние войны, но Израиль не сломает нас», - подытожил Насралла.