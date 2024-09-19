Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Все попытки организовать доставку на западные рынки богатых запасов природного газа Туркменистана в очередной раз зашли в тупик. Историческое соглашение с Ашхабадом об обмене газом с Турцией пока так и не достигло стадии коммерческой сделки.
Напомним, что Туркменистан на протяжении многих лет колеблется в вопросе вывода природного газа на международные рынки. И даже после начала переговоров непомерные требования туркменов, связанные с ценой на газ, усложняют процесс.
Как известно, в марте этого года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали историческое соглашение, предусматривающее транспортировку туркменского газа в Турцию через Иран.
После чего Алпарслан Байрактар, турецкий министр энергетики и природных ресурсов, заявил, что туркменский газ может быть поставлен в Турцию, а затем в страны Европы уже к началу 2025 года.
Тем не менее, ожидаемое всеми коммерческое соглашение до сих пор так и не подписано.
Хотя официальных релизов по поводу непринятия соглашения между Туркменистаном и Турцией все еще не поступало, сайт Eurasianet, связанный с Колумбийским университетом в США, сообщает, что попытки Туркменистана повысить цены завели турецко-туркменские переговоры в тупик.
Аналогичная ситуация сложилась и с соглашением о свопе, подписанном в 2021 году между Азербайджаном и Туркменистаном, по которому так и не удалось увеличить объемы поставок газа.
Препятствия для туркменского газа со стороны России и Ирана
По мнению экспертов, главным препоном для экспорта туркменского газа через Иран в Турцию, а затем в Европу, являются Москва и Тегеран. На самом деле, планы доставки туркменского природного газа в Турцию существовали еще задолго до проекта «Голубой поток». В декабре 1997 года планировался экспорт туркменского газа по контракту, подписанному Турцией с российской компанией «Газпром». Но поскольку русские вместе с Ираном не хотели видеть на перспективных рынках Европы и Турции более дешевый, конкурентный газ, они блокировали ряд инициатив в этом направлении.
Мехмет Егютчу, бывший турецкий дипломат и руководитель компании Global Resources Partnership, известной инвестициями в энергетический сектор, рассказал в одной из своих статей о том, как Москва препятствовала экспорту туркменского газа в Турцию.
«Работая в высшем руководстве компании British Gas (BG Group), которую позже приобрела Shell, я отправился в Ашхабад, - рассказал Егютчу. - Мы хотели освоить газовые месторождения Южный Иолотан и Галкыныш, положив на стол туркменских лидеров весьма привлекательный пакет предложений, а также трубопроводы, которые пролегали бы по дну Каспийского моря до Турции, а оттуда на европейские рынки. Мы также были готовы полностью профинансировать этот проект. Однако туркмены не пошли на соглашение о разделе продукции, а мы в результате не смогли преодолеть препятствия со стороны России и Ирана в доступе к Каспийскому морю».
По оценке международных экспертов, в Туркменистане, занимающем четвертое место в мире по объемам газовых месторождений, подтвержденные запасы природного газа составляют 13,6 триллиона кубометров. В настоящее время Ашхабад добывает 80 миллиардов кубометров, из которых 36,7 миллиарда использует сам, 31,5 миллиарда экспортирует в Китай, а 10,5 миллиарда кубометров — в Россию.
Известно также, что Туркменистан продает ежегодно Ирану 10 миллиардов кубометров. При этом, как известно, Россия и Иран закупают туркменский газ по ценам, значительно ниже мировых. Ашхабад также планирует в будущем продавать газ Индии, Афганистану и Пакистану через газопровод ТАПИ, если этот проект когда-нибудь осуществится.
Тогда как Россия, препятствующая продаже туркменского газа в Европу через Турцию, судя по сообщениям в СМИ, не против его продажи в вышеупомянутые страны.
По мнению экспертов, правительство Туркменистана заинтересовано в настоящее время в поставках газа в Турцию через Иран, а к 2030 году — через Азербайджан и Грузию. Однако усиливающиеся после войны в Украине геополитические конфликты подталкивают Россию к блокированию этого проекта, способного внести существенный вклад в энергетическую безопасность Европы.
Анкара в поисках дополнительных источников энергии
Если Турция не договорится об импорте туркменского газа, она будет искать альтернативные источники энергии. В мае Анкара подписала соглашение с Exxon Mobil о покупке СПГ (сжиженного природного газа), а 2 сентября заключила на десять лет контракт с Shell на ежегодный импорт четырех миллиардов кубометров СПГ.
Ожидается, что на конференции Gastech в Хьюстоне будут подписаны и другие крупные сделки по СПГ. Также существуют различные варианты импорта газа по трубопроводам. В частности, Турция может обеспечить поставки газа из Ирака легче, дешевле и надежней, чем из Туркменистана.
Джон Робертс, аналитик по вопросам энергетики Каспийского региона, утверждает, что Турция продолжает оставаться важным экспортным маршрутом для Туркменистана, который должен доказать надежность как поставщика, чтобы открыть свой газ для мировых рынков. Однако нерешительность Туркменистана в заключении фиксированных контрактов подрывает доверие западных инвесторов и покупателей.
Отсутствие решительных шагов в этом процессе может привести к тому, что Туркменистан упустит исключительный шанс укрепить свою репутацию на западных рынках.
Если же Турция продолжит развивать другие варианты энергопоставок, то это еще больше ослабит позиции Ашхабада на газовом рынке.