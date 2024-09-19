Турция с Туркменистаном зашли в тупик

Все попытки организовать доставку на западные рынки богатых запасов природного газа Туркменистана в очередной раз зашли в тупик. Историческое соглашение с Ашхабадом об обмене газом с Турцией пока так и не достигло стадии коммерческой сделки. Напомним, что Туркменистан на протяжении многих лет колеблется в вопросе вывода природного газа на международные рынки. И даже после начала переговоров непомерные требования туркменов, связанные с ценой на газ, усложняют процесс. Как известно, в марте этого года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали историческое соглашение, предусматривающее транспортировку туркменского газа в Турцию через Иран. После чего Алпарслан Байрактар, турецкий министр энергетики и природных ресурсов, заявил, что туркменский газ может быть поставлен в Турцию, а затем в страны Европы уже к началу 2025 года.

Тем не менее, ожидаемое всеми коммерческое соглашение до сих пор так и не подписано. Хотя официальных релизов по поводу непринятия соглашения между Туркменистаном и Турцией все еще не поступало, сайт Eurasianet, связанный с Колумбийским университетом в США, сообщает, что попытки Туркменистана повысить цены завели турецко-туркменские переговоры в тупик. Аналогичная ситуация сложилась и с соглашением о свопе, подписанном в 2021 году между Азербайджаном и Туркменистаном, по которому так и не удалось увеличить объемы поставок газа. Препятствия для туркменского газа со стороны России и Ирана По мнению экспертов, главным препоном для экспорта туркменского газа через Иран в Турцию, а затем в Европу, являются Москва и Тегеран. На самом деле, планы доставки туркменского природного газа в Турцию существовали еще задолго до проекта «Голубой поток». В декабре 1997 года планировался экспорт туркменского газа по контракту, подписанному Турцией с российской компанией «Газпром». Но поскольку русские вместе с Ираном не хотели видеть на перспективных рынках Европы и Турции более дешевый, конкурентный газ, они блокировали ряд инициатив в этом направлении. Мехмет Егютчу, бывший турецкий дипломат и руководитель компании Global Resources Partnership, известной инвестициями в энергетический сектор, рассказал в одной из своих статей о том, как Москва препятствовала экспорту туркменского газа в Турцию.

«Работая в высшем руководстве компании British Gas (BG Group), которую позже приобрела Shell, я отправился в Ашхабад, - рассказал Егютчу. - Мы хотели освоить газовые месторождения Южный Иолотан и Галкыныш, положив на стол туркменских лидеров весьма привлекательный пакет предложений, а также трубопроводы, которые пролегали бы по дну Каспийского моря до Турции, а оттуда на европейские рынки. Мы также были готовы полностью профинансировать этот проект. Однако туркмены не пошли на соглашение о разделе продукции, а мы в результате не смогли преодолеть препятствия со стороны России и Ирана в доступе к Каспийскому морю». По оценке международных экспертов, в Туркменистане, занимающем четвертое место в мире по объемам газовых месторождений, подтвержденные запасы природного газа составляют 13,6 триллиона кубометров. В настоящее время Ашхабад добывает 80 миллиардов кубометров, из которых 36,7 миллиарда использует сам, 31,5 миллиарда экспортирует в Китай, а 10,5 миллиарда кубометров — в Россию. Известно также, что Туркменистан продает ежегодно Ирану 10 миллиардов кубометров. При этом, как известно, Россия и Иран закупают туркменский газ по ценам, значительно ниже мировых. Ашхабад также планирует в будущем продавать газ Индии, Афганистану и Пакистану через газопровод ТАПИ, если этот проект когда-нибудь осуществится. Тогда как Россия, препятствующая продаже туркменского газа в Европу через Турцию, судя по сообщениям в СМИ, не против его продажи в вышеупомянутые страны. По мнению экспертов, правительство Туркменистана заинтересовано в настоящее время в поставках газа в Турцию через Иран, а к 2030 году — через Азербайджан и Грузию. Однако усиливающиеся после войны в Украине геополитические конфликты подталкивают Россию к блокированию этого проекта, способного внести существенный вклад в энергетическую безопасность Европы.