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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

США предупредили союзников о российской угрозе

19:13 701

США предупредили своих союзников о том, что Россия нацелилась на грузовые судоходные компании, пытаясь помешать работе партнеров Украины.

Издание Bloomberg пишет, что, хотя Россия и раньше совершала кибератаки и проводила другие гибридные операции против судоходных компаний и портов, ее враждебные действия развиваются с усилением саботажа, поскольку аппетит Москвы к принятию больших рисков растет.

Российская разведка совершала диверсионные атаки в ряде европейских стран, часто нанимая местных преступников. Ее кибер- и дезинформационные операции уже давно направлены на США и Европу.

В последние месяцы число инцидентов, приписываемых Москве, возросло: поджоги, вандализм, глушение сигналов GPS и сорванный заговор с целью убийства генерального директора немецкой оружейной компании.

В прошлом году пророссийские хакеры атаковали порты в Европе и Японии. Крупнейший морской порт азиатской страны пострадал от программы-вымогателя, используемой хакерами для блокировки доступа к файлам или системам до тех пор, пока не будет произведена оплата, что привело к сбою в работе контейнерного терминала и задержкам в отправке грузов, а сайты нескольких голландских портов стали жертвами ангажированных Россией хакеров.

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