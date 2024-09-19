Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом

Нужно сразу заметить, что норвежский пример нехарактерный. Мало где столько внимания уделяют поддержке перехода к электромобилям на правительственном уровне: их владельцы имеют значительные налоговые льготы, меньше платят за парковку, им можно пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта. Результат не заставляет себя ждать: в августе из 11 114 автомобилей 94% были электрическими.

Норвежский Информационный совет по дорожному движению (OFV) опубликовал статистику, согласно которой из 2,8 миллионов зарегистрированных в стране автомобилей 754 303 – электрические, 753 905 – бензиновые. Остальные – это около миллиона - с дизельным двигателем и 366 тысяч гибридных. Директор OFV Ойвинд Сольберг Торсен выразил уверенность, что к 2026 году будет превзойдено и количество дизельных, и Норвегия спустя недолгое время станет первой страной в мире, где будут преимущественно электромобили.

На фоне повышенного внимания к технологическим новостям, обусловленного событиями в Ливане, затерялось очень важное сообщение как раз из мира технологий: Норвегия стала первой страной, где число электрических автомобилей превысило число бензиновых.

Прочие страны значительно отстают от норвежцев, но неуклонный рост продаж электромобилей продолжается: Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в нынешнем году мировые продажи электромобилей достигнут 17 миллионов машин по сравнению с 14 миллионами в 2023 году. Только в первом квартале продажи выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За первые три месяца 2024 года продано столько же, сколько за весь 2020 год.

По данным консалтинговой компании Rho Motion, больше всего электрокаров, включая гибриды, в первом полугодии 2024 года продали на китайском рынке – почти 4,1 миллиона, это на треть больше, чем годом раньше. Западные рынки растут куда медленнее: в США и Канаде продали 800 тыс. электромобилей, на 10% больше, чем в первое полугодие прошлого года. В странах Европы, то есть включая и Норвегию тоже, с начала года продали 1,5 млн электромобилей, что всего на 1% больше прошлогоднего уровня. В прочих регионах продано еще 600 тысяч, и это рост на 26%.

Аналитики BloombergNEF, исследовательской группы Bloomberg по экологически чистой энергии, считают, что некоторое замедление роста производства электрокаров уже в ближайшие годы сменится ускорением за счет выхода на рынок множества недорогих моделей. Причем лидерами будут не ведущие автомобильные бренды, а производители, которые специализируются на электромобилях.

По мере решения проблем с емкостью аккумуляторов, инфраструктуры подзарядки и увеличения пробега электромашины будут увереннее вытеснять дизельные и бензиновые. В МЭА считают, что уже в 2035 году каждый второй автомобиль, проданный в мире, будет электрическим.