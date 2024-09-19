USD 1.7000
EUR 1.8907
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Генсек НАТО: «Украина может проиграть, но…»

19:28 758

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный быстрый способ закончить войну в Украине — это проиграть её, что приведёт не к миру, а к российской оккупации. Он подчеркнул, что для стран НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону и призвал к увеличению инвестиций в военные возможности.

По его словам, чем больше вооружений предоставляется Украине, тем больше уверенности в достижении мира. Столтенберг отметил, что минские соглашения 2014 года не обеспечили стабильного мира, и любые будущие соглашения должны основываться на сильной военной поддержке Украины и надежных гарантиях безопасности.

Он также добавил, что Россия несет ответственность за разрушение диалога между НАТО и Москвой, несмотря на предыдущие попытки улучшить сотрудничество после окончания холодной войны. «Мы действительно пытались наладить контакт с Россией, даже после её агрессии в Грузии в 2008 году», — отметил Столтенберг.

Насралла пообещал воевать до конца
Насралла пообещал воевать до конца видео; обновлено 19:45
19:45 1039
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19:17 1069
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
18:57 2027
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 4051
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 8951
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
16:20 2511
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе все еще актуально
11:39 6770
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
17:57 1095
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
17:24 3108
Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 2747
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 3927

ЭТО ВАЖНО

Насралла пообещал воевать до конца
Насралла пообещал воевать до конца видео; обновлено 19:45
19:45 1039
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19:17 1069
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
18:57 2027
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
12:24 4051
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией
Украина не перестает удивлять. Гриб над Россией наш обзор
12:01 8951
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
16:20 2511
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе
British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе все еще актуально
11:39 6770
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку. Лира укрепилась
17:57 1095
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
Интересный пост от ASELSAN после взрывов в Ливане
17:24 3108
Ильхам Алиев приехал в Шушу
Ильхам Алиев приехал в Шушу
16:48 2747
«Россия заплатит за то, что разрушила»
«Россия заплатит за то, что разрушила»
16:41 3927
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться