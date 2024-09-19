Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный быстрый способ закончить войну в Украине — это проиграть её, что приведёт не к миру, а к российской оккупации. Он подчеркнул, что для стран НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону и призвал к увеличению инвестиций в военные возможности.

По его словам, чем больше вооружений предоставляется Украине, тем больше уверенности в достижении мира. Столтенберг отметил, что минские соглашения 2014 года не обеспечили стабильного мира, и любые будущие соглашения должны основываться на сильной военной поддержке Украины и надежных гарантиях безопасности.

Он также добавил, что Россия несет ответственность за разрушение диалога между НАТО и Москвой, несмотря на предыдущие попытки улучшить сотрудничество после окончания холодной войны. «Мы действительно пытались наладить контакт с Россией, даже после её агрессии в Грузии в 2008 году», — отметил Столтенберг.