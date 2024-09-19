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Захарова о здравом смысле Пашиняна

19:44 410

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе суверенитету со стороны ОДКБ «противоречат здравому смыслу», заявила официальный представитель МИД РФ Захарова на Евразийском женском форуме.

«Если они (армяне) остаются, значит, они в этом видят какую-то целесообразность. При этом одновременно они говорили, что ОДКБ вышла из Армении. Это все противоречит здравому смыслу и логике», - сказала она.

Пашинян 18 сентября заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. Он объяснил решение заморозить участие в организации тем, что ОДКБ «создает угрозы безопасности Армении», ее суверенитету и государственности. Никол Пашинян говорил, что Армения хочет в этом году стать членом Евросоюза.

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