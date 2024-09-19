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Казань брал, БРИКС не брал

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Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
20:02 3044

18 из 36 приглашенных лидеров иностранных государств подтвердили свое участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Уже анонсировано, что на нем будет рассмотрена заявка Турции на расширение ее участия в работе этой организации.

Первый вопрос, который у меня возник после прочтения этой информации, – а куда, собственно, Анкара подавала свою заявку?

Вопрос не праздный, и стеба в нем никакого. Все дело в том, что у БРИКС нет никаких исполнительных органов, нет даже офиса с телефоном. Равно как нет и аппарата, и даже почтового адреса, куда можно было бы направить запрос. Проверено.

Первый вопрос, который у меня возник после прочтения этой информации, – а куда, собственно, Анкара подавала свою заявку?

Тогда кто организует саммиты БРИКС и формирует их повестку? Да сотрудники МИД страны, принимающей очередную встречу. Иными словами, основа основ, аппаратная работа любой уважающей себя организации, будь то ООН или Общество с ограниченной ответственностью «Казань лимитед», в БРИКС отсутствует начисто.

Нет Устава, определяющего цели и задачи организации, нет исполнительной структуры. Неизменным остается одно – желание России придать этому странному объединению какой-то глобальный характер, решающий судьбы мира. Что, впрочем, совершенно понятно, – когда тебя из всех значимых международных переговорных площадок выперли – и БРИКС пахлавой станет.

Мне могут возразить, что и у G-8 и G-20 в плане аппаратной работы такая же ситуация. Соглашусь, однако добавлю, что себя изначально они как формальная структура не позиционировали. Это вполне себе технические площадки для неформальных встреч политических лидеров первого ряда - и не более того.

Что примечательно, сами мировые политические лидеры это прекрасно понимают и о том, что их встречи носят какой-то там «судьбоносный» характер, даже думать себе не позволяют. Собрались, поговорили, обсудили что-то, представляющее взаимный интерес, сказали пару протокольных фраз – и разъехались по домам, «вот и весь кордебалет».

Сам по себе БРИКС был озвучен чисто теоретически как крайне условная модель четырех примерно схожих по структуре и объемам экономик, причем на очень конкретном историческом отрезке – на начало нулевых годов. Тогда ВВП Китая был почти такой же, как ВВП России, а потому логика в подобной модели существовала

Думаю, что эту ситуацию прекрасно понимают и в руководстве Турции. Это в России при ее нынешнем президенте воскрес принцип самодержавности во внешней политике: «Царь сейчас дружит с другим монархом, он нам друг. Потом царь разругался - он нам враг и предатель». А турки от таких подходов отказались уже столетие назад и мыслят категориями национальных интересов, продвигая и пропагандируя их при каждом удобном случае, на любой международной площадке, формальная она или нет.

Словом, все, как писал в своей классической «Стратегической глубине» экс-премьер и бывший советник Эрдогана, а ныне его политический оппонент Ахмет Давутоглу: «Приверженность многовекторной политике», что подразумевает налаживание таких отношений Турции с другими акторами, которые будут носить взаимодополняющий, а не конкурирующий характер».

И далее: «Участие в международных организациях и активная позиция по всем вопросам глобального и межгосударственного значения с целью укрепления международных позиций Турции». В этом контексте действия Эрдогана вполне логичны и не противоречат их собственным принципам – главное соблюдение и продвижение в мире турецких интересов.

В духе политики Ахмета Давутоглы

И если для этого можно использовать площадку БРИКС – то почему бы и нет? Хуже ведь от этого не станет, разве что чуть увеличатся расходы на полеты лидеров для встреч и на организацию мероприятий в этом формате. А разного рода инициативы вроде «противостояния глобальному Западу», создание «единой валюты» БРИКС и в самом-то этом объединении встречаются с юмором, никто всерьез этим заниматься не собирается.

И здесь стоит напомнить, что сама по себе БРИКС была озвучена чисто теоретически как крайне условная модель четырех примерно схожих по структуре и объемам экономик, причем на очень конкретном историческом отрезке – на начало нулевых годов. Тогда ВВП Китая был почти такой же как ВВП России, а потому логика в подобной модели существовала.

Сегодня БРИКС не отвечает даже теоретическим параметрам, которые были положены в основу этой модели, но если большим людям хочется - то почему бы ей не существовать? Хотя бы в качестве неформальной переговорной площадки. Не испытывая по отношению к ней особых иллюзий – но используя ее для разъяснения и пропаганды собственных национальных интересов.

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