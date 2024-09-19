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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Россия ударила и по украинским пенсионерам: есть жертва

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20:12 1445

В четверг, 19 сентября 2024 года, российские террористы ударили по Гериатрическому пансионату в Сумах. В результате атаки оккупантов погиб по меньшей мере один человек, 12 – пострадали.

Как сообщили в Сумской военной администрации, сейчас происходит эвакуация людей в другие заведения. Задействованы все службы. В здание заведения попал российский снаряд. Там проживал 221 пожилой человек, рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Сейчас происходит эвакуация пожилых людей в другие заведения", – сказал Владимир Артюх.

Впоследствии стало известно, что один человек умер в больнице.

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