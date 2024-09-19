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Гражданку Швеции обвинили в геноциде езидов

20:24 1665

Шведская прокуратура в четверг предъявила гражданке Швеции обвинение в преступлениях против человечности за действия в Сирии против женщин и детей из религиозного меньшинства езидов в 2014-2016 годах, что стало первым подобным случаем в стране, сообщает Reuters.

По словам прокуроров, 52-летняя гражданка Швеции, указанная в судебном обвинении как Лина Исхак, также обвиняется в геноциде и военных преступлениях или в соучастии в них в период с 2014 по 2016 год. Прокуроры заявили, что она отправилась в Сирию, чтобы помочь установить там правление террористической группировки «Исламское государство», которая захватила значительные территории Сирии и Ирака в 2014 году, прежде чем в конечном итоге потерпела поражение.

Прокурор Рина Девгун заявила, что женщина подозревается в «покупке или приеме гражданских женщин и детей, принадлежащих к меньшинству езидов, в своей резиденции в Ракке в Сирии» и обращении с ними как с рабынями. Обвиняемая, которая в 2020 году вернулась в Швецию, где в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за другие преступления в Сирии, отрицает обвинения в свой адрес.

Согласно шведскому законодательству, суды могут судить людей за преступления против международного права, совершенные за границей. Прокуратура заявила, что преступления против человечности могут включать убийства, изнасилования, пытки и принудительный труд, если они являются частью широкомасштабного или систематического нападения на группу гражданских лиц.

В 2022 году шведский суд признал ту же женщину виновной в военных преступлениях и нарушении международного права за то, что она не смогла помешать своему 12-летнему сыну стать ребенком-солдатом в северном сирийском городе Ракка, когда он находился под властью ИГИЛ.

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