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Маск испортил подарок Кадырову

20:40 2656

Компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, удаленно отключила главе Чечни Рамзану Кадырову автомобиль Cybertruck.

«Некрасиво поступил Илон Маск.  Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Cybertruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами.  Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни заявил, что Маск поступил «не по-мужски».

В августе глава Кадыров заявлял, что Маск передал ему Cybertruck. На видеозаписи, которая размещена в телеграм-канале главы Чечни, он проехался на электроавтомобиле по улицам Грозного. В багажнике машины был установлен пулемет. По его словам, автомобиль был направлен на фронт.

Позднее сам Маск опроверг информацию о подарке Cybertruck. «Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу?», — писал он в принадлежащей ему соцсети X.

Tesla Cybertruck — полноприводный электромобиль-пикап в стилистике киберпанк, был выпущен на рынок в 2023 году. На одном заряде машина способна преодолеть более 800 километров. Официально в России эта модель не продается, цена таких машин, пригнанных из-за рубежа, превышает 20 млн рублей.

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